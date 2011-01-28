США намерены ввести новые санкции против Беларуси - в связи с преследованиями там активистов оппозиции после декабрьских президентских выборов.

Об этом сообщил на слушаниях в сенате Конгресса США помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип ГОРДОН, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы все должны быть обеспокоены последними событиями в республике, особенно преследованием правительством оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ, которое является следствием спорных президентских выборов", - заявил он.

Призывая освободить всех задержанных, Соединенные Штаты, по словам дипломата, "разрабатывают пакет мер на тот случай, если правительство Беларуси не изменит свой курс". “Мы готовим дополнительные санкции против Беларуси, оказываем помощь силам оппозиции и независимым группам, представляющим гражданское общество, тесно работаем с ЕС с целью направить единый сигнал правительству в Минске", – сказал Ф.ГОРДОН.

В числе рассматриваемых мер помощник госсекретаря назвал "отзыв генеральной лицензии, разрешающей гражданам США вести дела с двумя дочерними компаниями "Белнефтехим", расширение списка лиц белорусского правительства, которым запрещен въезд в США, введение дополнительных финансовых санкций против отдельных белорусских граждан и предприятий".

Разрабатывая пакет мер, направленных против правительства Беларуси, США одновременно планируют увеличить размеры помощи "демократическим силам в республике и жертвам репрессий". В прошлом году, по словам Ф.ГОРДОНА, США выделили 11 млн. долл. на "поддержку гражданского общества, обеспечение доступа к информации, усиление политической конкуренции, а также расширение взаимодействия белорусских граждан с внешним миром". В свете последних событий в Беларуси США намерены в этом году "увеличить размеры такой помощи на 30%".

Свои действия администрация Обамы будет тесно координировать с Европейским Союзом. Ф.ГОРДОН сообщил, что ЕС "планирует принять решение о дополнительных мерах в отношении Беларуси 31 января". В тот же день США собираются объявить о собственных шагах против Минска.