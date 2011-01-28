ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Что пообещали друг другу правительство и зернотрейдеры», в котором пишет – Европейский банк реконструкции и развития, Минагрополитики и продовольствия, Украинская зерновая ассоциация, Украинская аграрная конфедерация и Институт развития аграрных рынков 27 января в Киеве подписали заявление о совместных действиях по поддержке зернового сектора Украины…

http://delo.ua/business/chto-poobeschali-drug-drugu-pravi-151083/

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Также «Дело» публикует материал «На каждого украинца приходится 1185 долларов госдолга», в котором пишет - за прошлый год госдолг Украины вырос почти на треть. В перерасчете на количество населения на каждого украинца приходится 1185 долларов государственного долга…

http://delo.ua/ukraine/na-kazhdogo-ukrainca-prihoditsja-151050/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Скорых дело делается» пишет – Генпрокуратура возбудила второе уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. На этот раз ее подозревают в незаконной закупке карет скорой помощи. Следствие считает, что купленные автомобили не приспособлены для оказания оперативной помощи, при их оформлении были нарушены таможенные правила, а сам факт их приобретения Тимошенко использовала в целях предвыборной агитации. Экс-премьер расценивает действия ГПУ как продолжение политических репрессий против лидеров оппозиции…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1574794

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Кредитным союзам продлевают жизнь» пишет – ликвидация кредитных союзов отменяется. В Министерстве внутренних дел сообщили о намерении реформировать этот сегмент: заставить кредитные союзы платить налог на прибыль, перевести их на безналичные расчеты, создать фонд гарантирования вкладов и обязать членов организации принимать участие в ее управлении. Это, по мнению сотрудников министерства, должно снизить количество афер и преступлений в союзах. Впрочем, участники рынка не готовы к масштабным изменениям…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1574807

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Издание «Экономические известия» в публикации «Пинчук теряет Форос» пишет - суд отказал компании Виктора Пинчука в наложении запрета на любые действия набсовета «АэроСвита» по отчуждению или передаче ряда участков на территории Крыма, в том числе скандально известных 36 га в Форосе…

http://markets.eizvestia.com/full/pinchuk-teryaet-foros

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Также «Экономические известия» в публикации «Кредиторы готовы банкротить энергетиков» пишут - если сегодня Виктор Янукович не подпишет закон о продлении процесса реструктуризации долгов энергокомпаний, отрасль может захлестнуть непрогнозируемая волна банкротств…

http://markets.eizvestia.com/full/kreditory-gotovy-bankrotit-energetikov

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«Экономические известия» в публикации «Киев спасается от Москвы в Баку» пишут - Баку и Киев намерены расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере, чтобы снизить зависимость от российской энергополитики и наращивать доходность национальных компаний, задействованных в энергетическом секторе…

http://markets.eizvestia.com/full/kiev-spasaetsya-ot-moskvy-v-baku

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«Газета по-киевски» в публикации «Проезд в метро: пенсионерам – платно, налоговикам – даром?» пишет – в метро напугали: в сегодняшнего дня за проезд будут платить льготники – денег в бюджете Киева на их перевозку нет. Власти говорят – компенсируют наличкой…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/28/040454.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Зарплаты впервые после кризиса выросли больше, чем инфляция» пишет - эксперты прогнозируют, что в 2011-м рост ожидается таким же…

http://www.segodnya.ua/news/14217178.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Лондонский шельф» пишет – российские владельцы ТНК-BP в британском суде требуют от BP приостановить сделку с «Роснефтью». Тяжба грозит затянуться на годы. Поэтому BP, возможно, придется выкупать долю партнеров, чтобы не ставить под удар стратегическое партнерство с «Роснефтью»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253976/londonskij_shelf

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Также «Ведомости» в публикации «Ипотека дешевеет» пишут – в России ставки по ипотеке уже приблизились к докризисным, но банки продолжают улучшать условия кредитования. С начала года это сделали четыре крупных банка, на очереди еще несколько…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253922/ipoteka_desheveet

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Издание «Известия» в публикации «Давос и ныне там» пишет - на Всемирном экономическом форуме в Давосе царит паника. Все ждут второй волны кризиса, которая, по всем прогнозам, придет из Китая. Именно туда устремились деньги спекулянтов со всего мира - полтора триллиона долларов. Америка бессильна, признали участники форума, как и вся "большая двадцатка", Международный валютный фонд и Всемирный банк. У России тем временем свои заботы. Инфляция вышла из-под контроля: только за январь цены выросли больше чем на два процента…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150945/

(УНИАН)