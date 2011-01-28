Главное на 28 января (день)

В 2011 году на выплату социальной помощи гражданам Украины не хватает 160 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня во время телемоста.

«Сегодня в стране работает 156 разных льгот, выплат, доплат, социальной помощи и т.д. На этот год для того, чтобы профинансировать эти виды социальной поддержки, нам не хватает 160 млрд. грн.», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, причины такой ситуации в том, что ранее были приняты решения, не обоснованные на реальных доходах бюджетов. Такое положение спровоцировало массовые иски украинцев в суды: в частности, по итогам 2009 года было зафиксировано более 1 млн. обращений в суды - 800 тыс. исков, которые касаются Пенсионного фонда и более 200 тыс. по подразделениям социальной защиты Минсоцполитики.

«Мы очень предметно занимаемся этим вопросом, и я не уверен, что мы сможем все это выплатить, мы должны четко посмотреть и совершенно четко сказать людям, если мы имеем возможность, - мы будем условно платить не 30%, а 20%, но вести разговор будем с людьми честно», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, решение по вопросу социальных выплат в ближайшее время будет найдено.

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявляет, что в период, когда в 2003-2004 и 2006-2007 годах Виктор ЯНУКОВИЧ был премьер-министром, были нарушения процедур государственных закупок.

Об этом он заявил в интервью "Главреду".

"Во-первых, я хочу сказать, что события, происходящие сейчас в Украине в связи прежде всего с преследованием министров Юлии ТИМОШЕНКО, – и ЛУЦЕНКО, и ФИЛИПЧУКА, и ДАНИЛИШИНА, и КОРНИЙЧУКА – носят явно выраженный политический характер. Никаких сомнений в этом быть не может. Если уж наша нынешняя власть хочет быть бескомпромиссной и вести борьбу со злоупотреблениями, пусть начинает с себя. В период правительств 2003-2004 годов, 2006-2007 годов разве мало было нарушений? Или не было нарушений, связанных с закупками? Можно привести не один пример, я думаю, что в ближайшее время я приведу все данные, которые у меня есть", - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

В то же время Б.ДАНИЛИШИН высказал мнение, что то, как власть сейчас обращается с самой Ю.ТИМОШЕНКО и членами бывшего правительства, демонстрирует, что у власти нет трезвых аргументов, чтобы доказать, что бывшее правительство действовало не в правовом поле, что оно нарушало законодательство, и его действия противоречили национальным интересам.

"Все эти обвинения, которые сейчас высказываются, можно было бы предъявлять тысячам, даже десяткам тысяч государственных служащих, всем правительствам, которые работали в Украине, начиная с 1991 года. Все правительства можно просто-напросто брать и вывозить туда, где находится ЛУЦЕНКО и остальные министры", - отметил экс-министр.

"Думаю, что имеет место стремление сегодняшней власти уничтожить именно ту оппозицию, у которой есть реальная перспектива в Украине. Мне очень больно наблюдать с территории страны, где я сейчас нахожусь, когда в День соборности наши оппозиционные лидеры говорят об объединении, а каждый празднует отдельно. Как в пословице: где два украинца — там три гетмана. Поэтому главная задача власти - не допустить ТИМОШЕНКО и блок, который она возглавляет, до будущих парламентских выборов", - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Следователь Генеральной прокуратуры Украины предоставил экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и его адвокатам для ознакомления материалы трех уголовных дел, объединенных в одно производство.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН, отметив, что он и его подзащитный, находясь в помещении Главного следственного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры, получили для дальнейшего ознакомления 48 томов объединенного уголовного дела, подписав при этом соответствующий протокол.

Таким образом, отметил И.ФОМИН, начиная со следующего понедельника, 31 января, обвиняемый и адвокаты начнут знакомиться с делом. По словам И.ФОМИНА, скорее всего, это будет происходить в помещении Лукьяновского следственного изолятора, где содержится под стражей Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, на вопрос, как долго может длиться ознакомление, адвокат ответил, что, «учитывая количество томов, это может занять около 2 месяцев».

«Впрочем, учитывая специфику работы нашей прокуратуры, я не исключаю, что она может придумать что-то новое, в частности, установить вопреки нормам процессуального законодательства свой график или прекратить ознакомление и передать материалы в суд», - сказал он.

В то же время, И.ФОМИН отметил, что после предварительного ознакомления с томами дела Ю.ЛУЦЕНКО в качестве свидетеля был вызван на допрос по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по поводу приобретения и распределения автомобилей «скорой помощи».

На уточняющий вопрос, какое отношение экс-министр имеет к этому делу, И.ФОМИН ответил, что не может этого объяснить.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал изменения в Кодексе законов о труде (КзоТ), которыми Кабинет министров обязан сообщать о переносе рабочих дней во время праздников за три месяца.

Соответствующий Закон о внесении изменений в ст.67 Кодекса законов о труде (№2914-VI от 11 января), принятый Верховной Радой, опубликован на сайте главы государства.

В частности, ст.67 кодекса дополнена частями следующего содержания: «С целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней (ст.73), а также рационального использования рабочего времени Кабинет министров Украины не позднее чем за три месяца до таких дней может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями».

Также, согласно принятым нормам, собственник или уполномоченный орган в случае применения рекомендации правительства не позже чем за два месяца издает приказ (распоряжение) о перенесении выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, которые согласованы с избирательным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем).

Закон набирает силу со дня его опубликования.

Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 15 февраля 2011 года проанализировать ситуацию с погашением задолженности предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Соответствующее поручение Президента «Относительно надлежащей реализации специальной процедуры погашения задолженности предприятиям топливно-энергетического комплекса и улучшения ситуации в энергетической сфере» от 28 января опубликовано на сайте главы государства.

В частности, Н.АЗАРОВУ поручено проанализировать состояние выполнения требований Закона Украины «О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» с указанием общего количества предприятий топливно-энергетического комплекса, которые принимают участие в специальной процедуре погашения задолженности, а также объемов задолженности, которая уже погашена и должна быть погашенной.

В месте с тем Президент поручил премьеру проанализировать причины, в результате которых не в полной мере реализованы требования указанного Закона относительно погашения задолженности предприятиям топливно-энергетического комплекса в определенный срок, а также проанализировать наличие проблем, которые могут помешать завершению процедуры погашения задолженности даже при продолжении действия данного Закона.

Также Президент поручил Н.АЗАРОВУ взять под личную ответственность разработку и представление в Верховную Раду Украины законопроекта относительно внесения изменений в действующее законодательство для завершения процедуры погашения задолженности до 1 июля 2011 года.

ЯНУКОВИЧ подписал изменения в Семейный кодекс Украины относительно объектов права общей совместной собственности супругов.

Соответствующий Закон о внесении изменений в ст.61 Семейного кодекса (№2913-VI от 11 января), принятый Верховной Радой, опубликован на сайте главы государства.

В частности, ст.61 Семейного кодекса Украины дополнена частью пятой следующего содержания: «Объектом права общей совместной собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный участок, приобретенный в результате безвозмездной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации».

Закон вступает в силу через десять дней со дня его опубликования.

Редакция «Савик Шустер Студия» пригласила лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО принять участие в программе «Шустер Live» на Первом национальном 28 января.

Об этом сообщает “Телекритика” со ссылкой на пресс-службу компании.

Одной из тем программы будет будущее оппозиции и уголовные дела в отношении оппозиционеров. Остальные - теракт в аэропорту “Домодедово”, экстремизм и Украинская библиотека в Москве, Давосский форум.

На программу, кроме Ю.ТИМОШЕНКО, редакция приглашает лидера «Фронта Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия ГРИЦЕНКО, лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, лидера партии «За Украину!» Вячеслава КИРИЛЕНКО, а также заместителя главы Администрации Президента Анну ГЕРМАН и других гостей.

(УНИАН)