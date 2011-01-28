Янукович надеется, что Украина получит безвизовый режим с ЕС уже в 2011 году

Давос. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что Украина и Европейский Союз подпишут соглашение о либерализации визового режима уже в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении в Давосе на VII Украинской ланч-конференции, организованной Фондом Виктора Пинчука..

«Я доволен тем как скоординированно, целенаправленно правительства Украины и Польши сотрудничают над решением всех вопросов подготовки и проведения Евро-2012», - отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, в свою очередь, также разделяет такую оценку.

«Отдельно выражаю свою надежду на то, что к проведению Евро-2012 безвизовый режим для Украины со стороны Европейского Союза станет реальностью. Мы все сделаем для того, чтобы это произошло уже в 2011 году», - отметил Президент Украины.

Как он подчеркнул, соответствующую роль в этом украинская сторона отводит «нашим друзьям из Польши, которые, надеюсь, нам придадут дополнительную энергию для решению этих вопросов».

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что для этого украинская сторона прилагает значительные усилия и последовательно выполняет свои обязательства перед Европейским Союзом.

«Рассчитываю, что Европейский Союз должным образом оценит нашу работу», - резюмировал Президент Украины.

Как он также отметил: «Евро-2012 – это действительно старт, который предоставит новый толчок для развития наших стран – Украины и Польши».