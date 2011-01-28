Вице-премьер РФ: Диспетчера не имели права запретить посадку самолета президента Польши

Российские диспетчера не имели права запретить посадку самолета президента Польши Леха Качинского в аэропорту «Северный» в Смоленске.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-премьер России Сергей ИВАНОВ.

«Что касается высказанных отдельными польскими представителями претензий в связи с тем, что диспетчеры должны были запретить посадку самолета, тут добавить к уже сказанному нечего. Диспетчеры не могли запретить посадку, если командир воздушного судна или кто-то еще, кто находился в это время в самолете, принял решение садится во чтобы то ни стало», - сказал С.ИВАНОВ.

«Диспетчер просто не имеет права запретить посадку в соответствии с международными правилами», - подчеркнул он.

По его словам, диспетчер может запретить посадку только в двух случаях – когда занята взлетно-посадочная полоса или дистанция до другого воздушного судна не обеспечивает безопасной посадки.

Он отметил, что все оставшиеся у представителей Польши вопросы по данной катастрофе можно будет прояснить в ходе следствия.

В свою очередь, глава следственного комитета России Александр БАСТРЫКИН подчеркнул, что дальнейшее расследование причин катастрофы польского самолета пройдет в тесном взаимодействии с польскими коллегами.

«Мы уже направили в Польшу предложения по организации совместной работы и ждем польских представителей в Москве в феврале этого года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 января МАК опубликовал окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы, в котором всю вину за трагедию возложил на польских пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц пытались посадить самолет, несмотря на сложные погодные условия.

Польша, которая получила проект рапорта МАК 20 октября, отправила свои замечания 19 декабря 2010 года.

По данным польских экспертов, пилоты не пытались посадить машину, а лишь подошли к высоте принятия решения - 100 метров - откуда пытались уйти на второй круг, но не успели этого сделать.

Польские власти считают соответственными за катастрофу российских авиадиспетчеров, которые, осознавая невозможность посадки в таких погодных условиях, разрешили пилотам подойти к высоте принятия решения, дезинформировали о правильности курса посадки и поздно дали указание прекратить снижение.

В катастрофе самолета 10 апреля 2010 года под Смоленском погибли 96 человек, в том числе Президент Польши Лех Качинский с женой.