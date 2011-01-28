Янукович пригласил премьера Великобритании в Украину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил премьер-министра Великобритании Дэвида КЭМЕРОНА посетить Киев с официальным визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Д.КЭМЕРОНА, которая состоялась сегодня в Давосе в рамках участия Президента Украины во Всемирном экономическом форуме.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Украины и Великобритании, улучшения бизнес-климата для работы британских компаний в Украине, вопросы сотрудничества Украины и Евросоюза, а также затронули тему проведения международной конференции по вопросам ядерной безопасности, которая состоится в апреле 2011 года в Киеве по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы.