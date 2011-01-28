Главное на 28 января (вечер)

Киевский метрополитен опроверг свое заявление о лишении льготников права на бесплатный проезд

Перечень льготных категорий пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда, остается без изменений.

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении КП “Киевский метрополитен”, размещенному на сайте предприятия.

“Бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов, а также других социально незащищенных категорий пассажиров, в Киевском метрополитене не отменен. На данный момент остается действительным Перечень категорий граждан, которым в соответствии с нормативно-правовыми актами предоставляется право бесплатного проезда в метрополитене”, - отмечается в сообщении.

К нему прилагается также полная информация о льготных категориях пассажиров.

Как сообщал УНИАН, предприятие “Киевский метрополитен” вчера заявляло, что в столице с 28 января по решению Киевсовета отменен бесплатный проезд в метро пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

Как отмечалось в сообщении метрополитена от 27 января, это предусмотрено решением Киевского городского совета от 30 декабря 2010 года «О бюджете города Киева на 2011 год». Так, в частности, шла речь, что отменен бесплатного проезд пенсионеров и инвалидов Киева; лиц, не имеющих права на пенсию; многодетных семей, на воспитании которых три и больше несовершеннолетних ребенка; неработающих лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами; малообеспеченных лиц, проживающих вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, который согласно заключениям врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постороннем уходе.

Сегодня утром КГГА распространила заявление, в котором столичная власть заверила, что пенсионеры и инвалиды могут и в дальнейшем пользоваться услугами метро бесплатно.

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УЕФА может лишить Украину Евро-2012

УЕФА может лишить Украину права проведения Евро-2012, в случае продолжения вмешательства органов государственной власти в деятельность ФФУ.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, об этом идет речь в письме УЕФА в адрес ФФУ.

Согласно сообщению, исполком УЕФА под председательством президента Мишеля ПЛАТИНИ рассмотрел вопрос о письме ФИФА к Федерации футбола Украины от 24 января, в котором речь идет о вмешательстве представителей государственных органов власти в деятельность национальной ассоциации. Исполнительный комитет УЕФА поддержал позицию ФИФА, которая полностью отвечает положениям ст. 7 Устава УЕФА.

Поэтому УЕФА направил письмо ФФУ с требованием принять "необходимые конкретные меры и предоставить соответствующее подтверждение, что эти процессы прекратились". В УЕФА констатируют, что, вне всякого сомнения, дисквалификация Федерации футбола Украины приведет, помимо прочего, к тому, что ни один из клубов, относящихся к ФФУ, не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой УЕФА, как и национальные сборные Украины не будут иметь права соревноваться в турнирах УЕФА. Более того, в письме УЕФА к ФФУ говорится: "Исполнительный комитет УЕФА единодушно решил, что в случае приостановки членства ФФУ в составе ФИФА проведение финальной части чемпионата Европы 2012 года в Украине было бы неразумным".

В качестве превентивной меры УЕФА решило на жеребьевку отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2013, которая состоится в четверг, 3 февраля, заранее отправить сборную Украины в группу из шести команд, а не из пяти. Таким образом, в случае дисквалификации ФФУ и автоматического исключения сборной Украины из этого турнира календарь матчей претерпит минимальные изменения. Аналогичная процедура будет применена к Боснии и Герцеговине, которая также рискует прекращением членства в ФИФА.

Как сообщал УНИАН, 24 января ФИФА обратилась с письмом к ФФУ с требованием не сменять свое руководство до истечения срока его полномочий в 2012 году.

В ФИФА говорят, что ссылаются на письмо от 11 января 2011 года от первого вице-президента ФФУ Сергея СТОРОЖЕНКО, который информирует о требовании 38 коллективных членов Федерации футбола Украины созвать внеочередную генеральную ассамблею с главным вопросом повестки дня о выражении недоверия президенту ФФУ. “В этой связи мы получили очевидные доказательства того, что некоторые из этих 38 коллективных членов приняли решение требовать созыва такой внеочередной генеральной ассамблеи в силу того, что на их делегатов было оказано сильное давление со стороны представителей правительства и других лиц, не имеющих отношения к ФФУ. Кроме того, некоторые заседания коллективных членов ФФУ были проведены не в соответствии с правилами и регламентными документами ФФУ”, – говорится в письме ФИФА.

Кроме того, ФИФА считает, что имеются очевидные признаки того, что с учетом нынешней ситуации вмешательство не прекратится. Ввиду этого, ФИФА требует, чтобы ФФУ обеспечила неизменный состав своего действующего Исполнительного комитета до истечения срока его законных полномочий в 2012 г. ФИФА не будет признавать никакого другого руководства, которое могло бы появиться в результате вмешательства.

15 декабря 2010 года должен был состояться очередной Конгресс Федерации футбола Украины, однако большинство его делегатов отказалось утвердить повестку дня этого заседания, и конгресс фактически не состоялся. Тогда же некоторые делегаты требовали внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия действующему президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ, однако сам Г.СУРКИС отказался поставить этот вопрос на голосование. Он отметил, что такое требование является незаконным, поскольку все предложения к повестке дня очередного Конгресса ФФУ должны быть внесены не позже, чем за два месяца до его проведения.

В середине января первый вице-президент ФФУ С.СТОРОЖЕНКО заявил, что три четверти региональных футбольных организаций, которые являются коллективными членами Федерации футбола Украины, выступают за проведение внеочередного Конгресса ФФУ. По его словам, 38 региональных футбольных организаций выступают за созыв внеочередного Конгресса ФФУ. С.СТОРОЖЕНКО добавил, что это составляет даже не необходимых 2/3, а 3/4 всех организаций - коллективных членов ФФУ. Также вице-президент ФФУ отметил, что большинство из этих 38 организаций выступают за внесение в повестку дня внеочередного Конгресса вопроса о выражении недоверия действующему президенту ФФУ.

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Семашко: регулярные поставки нефти в Беларусь по «Одесса–Броды» начнутся с 29 января

Регулярные поставки нефти по нефтепроводу «Одесса–Броды» для Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь) начнутся с 29 января т.г.

Об этом сообщил сегодня в Гомеле первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО, передает белорусское информагентство БЕЛТА.

По словам В.СЕМАШКО, танкер с азербайджанской нефтью, которая будет замещать по своповому договору венесуэльскую нефть, уже пришвартовался в морском порту «Южный».

Как сообщал УНИАН, 17 января 2011 года ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор по оказанию услуг транспортировки нефти с использованием нефтепровода «Одесса–Броды» до белорусского нефтеперерабатывающего завода в г. Мозырь. В частности, договор предусматривает гарантированную транспортировку 4 млн. тонн нефти в год и подписан сроком на 2 года.

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Янукович подписал закон о порядке погашения задолженности в ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса” относительно порядка погашения задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 13 января.

Законом предлагается уточнить расчетную дату, срок действия процедуры погашения задолженности и срок проведения реструктуризации кредиторской и/или дебиторской задолженности для предприятий топливно-энергетического комплекса и обеспечения конституционного права человека на судебную защиту.

С целью активизации процессов погашения задолженности в отрасли расчетной датой предложено 1 января 2007 года, действие специальной процедуры было продлено до 1 января 2013 года, а проведение реструктуризации кредиторской и/или дебиторской задолженности разрешено на срок до 20 лет с даты заключения соответствующих договоров о реструктуризации задолженности.

Кроме того, для выполнения норм Конституции Украины по обеспечению конституционного права человека на судебную защиту закон предполагает снятие моратория на обращение взысканий на средства предприятий топливно-энергетического комплекса для погашения их задолженности по выплате обязательств по трудовым правоотношениям, в частности, по выплате выходного пособия, других выплат (компенсаций), которые принадлежат работнику в связи с трудовыми отношениями.

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Госдолг Украины вырос на 37% – до 54,29 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2010 году вырос на 37%, за декабрь вырос на 3,9% – до 54,289 млрд. долл. на 31 декабря 2010 года (на 31 декабря 2009 года – 52,264 млрд. долл.).

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По состоянию на 31 декабря 2010 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 432 млрд. 235,410 млн. грн. или 54 млрд. 289,336 млн. долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 276 млрд. 745,56 млн. грн. (64,03% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 34 млрд. 759,607 млн. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 155 млрд. 489,849 млн. грн. (35,97%) или 19 млрд. 529,73 млн. долл.

Государственный долг Украины составлял 323 млрд. 475,2 млн. грн. (74,84%) или 40 млрд. 628,911 млн. долл.

В сообщении отмечается, что статьей 10 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» установлен предельный размер государственного долга Украины в размере 315 млрд. 715,9 млн. грн.

Превышение фактического объема государственного долга над предельным на 7 млрд. 759,3 млн. грн. в Минфине объясняют осуществлением государственных заимствований в соответствии со статьей 25 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и постановлением Кабинета министров Украины от 12.05.2010 г. № 368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость».

Государственный внешний долг составлял 181 млрд. 813,104 млн. грн. (42,06%) или 22 млрд. 835,97 млн. долл. Государственный внутренний долг составлял 141 млрд. 662,098 млн. грн. (32,77%) или 17 млрд. 792,946 млн. долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 108 млрд. 760,208 млн. грн. (25,16%) или 13 млрд. 660,425 млн. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 94 млрд. 932,457 млн. грн. (21,96%) или 11 млрд. 923,642 млн. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 827,751 млн. грн. (3,20%) или 1 млрд. 736,78 млн. долл.

По данным Минфина, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте в 2010 году увеличилась на 114 млрд. 331,288 млн. грн. или на 35,96%.

При этом, государственный долг Украины увеличился на 96 млрд. 478,896 млн. грн. (42,50%), в том числе: государственный внешний долг увеличился на 45 млрд. 886,874 млн. грн. (33,76%) в основном за счет получения двух траншей кредита Международного валютного фонда (на сумму 16,05 млрд. грн.), выпуска облигаций внешнего государственного займа (на сумму 19,8 млрд. грн.), коммерческого займа VTB банка (на сумму 15,8 млрд. грн), государственный внутренний долг увеличился на 50 млрд. 592,021 млн. грн. (55,55%) в основном за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для финансирования государственного бюджета и пополнения Стабилизационного фонда (на сумму 39,8 млрд. грн.), увеличения уставных капиталов Укрэксимбанка, НАК «Нафтогаз Украины» и Государственного ипотечного учреждения (на сумму 15,8 млрд. грн.), а также для возмещения сумм налога на добавленную стоимость (на сумму 16,4 млрд. грн.).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 17 млрд. 852,393 млн. грн. (19,64%), что связано с выпуском внешних еврооблигаций «ФИНИНПРО» для финансирования мероприятий, связанных с проведением Евро-12 (на сумму 4,5 млрд. грн.), получением Укравтодором кредита от VTB CAPITAL (на сумму 3,5 млрд. грн.) и получением траншей займа Международного валютного фонда (на сумму 11,1 млрд. грн.).

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Клюев заверяет, что в 2011 году будут реализованы инвестпрограммы на 233 млрд. грн.

В Украине практически завершена работа над перечнем инвестиционных проектов, которые будут реализованы в текущем году, и общая сумма инвестиций по этим проектам составляет 233 млрд. грн.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ во время совещания под руководством премьер-министра Николая АЗАРОВА о ходе подготовки сводной инвестиционной программы на 2011 год, сообщается на Правительственном портале.

По словам А.КЛЮЕВА, уже в следующую среду программа будет вынесена на рассмотрение правительства.

«Общая сумма, на которую будут реализованы инвестиционные проекты в 2011 году, составит 233 млрд. грн. Это проекты по реконструкции предприятий или созданию новых предприятий и созданию новых рабочих мест», - отметил он. По словам А.КЛЮЕВА, 43 инвестиционных проекта будут реализованы в отрасли машиностроения, 69 - по развитию инфраструктуры, в энергетической и жилищно-коммунальной отраслях и 22 проекта - в сельском хозяйстве.

Первый вице-премьер-министр добавил, что на 70% инвестиционные проекты будут финансироваться за счет собственных средств предприятий и банковских кредитов и тому подобное. Из госбюджета на поддержку и запуск инвестиционных проектов (в первую очередь в АПК и инфраструктурных) будут выделены 13,4 млн. грн. А.КЛЮЕВ подчеркнул, что подавляющее большинство инвестпроектов среднесрочное и рассчитано на три года.

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АМК дозволив ДК «Укргазвидобування» придбати АЗС та АГЗС у 10 трейдерів

Антимонопольний комітет України дозволив ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» придбати цілісні майнові комплекси АЗС та АГЗС у 10 трейдерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Згідно з повідомленням, «дочці» «Нафтогазу» дозволено придбати заправки, які знаходяться у власності у ТОВ «АТИКВА» (м. Чернігів), ТОВ «Реген-Ойл» (м. Черкаси), ТОВ «Агрохімсервіс» (м. Суми), ТОВ «Біна ЛТД» (м. Харків), ТОВ «Меркатор АЗС» (м. Кременчук, Полтавська обл.), ТОВ «Калина-Закарпаття» (м. Ужгород, Закарпатська обл.) », ТОВ« ВКП «Демі» ( м. Артемівськ, Донецька обл.), ТОВ «Неон» (м. Рубіжне, Луганська обл.), ТОВ «Век» (м. Одеса) та ДП «Борол» (с. Усатове, Одеська обл.).

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" на сьогодні є найбільшим в Україні підприємством з видобування та переробки природного газу і газоконденсату. До складу компанії входить Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинський ГПЗ, Харківська обл.)

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".

УНИАН