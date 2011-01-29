Президент Египта отправил в отставку правительство. Протесты в стране продолжаются

Президент Египта Хосни МУБАРАК объявил об отставке правительства после четырех дней беспорядков и протестов, охвативших страну, передает РИА «Новости».

"Я потребовал от правительства уйти в отставку. Завтра я назначу новое правительство", - сказал египетский президент в обращении к нации. Он подчеркнул, что поддерживает свободное волеизъявление народа, право на демонстрации, однако отметил, что в ряде случаев "демонстранты перешли законные границы".

В то же время он пообещал, что в ближайшем будущем будут приняты новые шаги по демократизации страны, улучшению уровня жизни, социальных услуг, борьбе с безработицей.

Не смотря на заявление президента, народные протесты в субботу продолжились во всех крупных городах Египта.

Как сообщалось, в Египте 25 января начались манифестации с требованиями проведения экономических и политических реформ, а также отставки 82-летнего президента Х.МУБАРАКА, правящего 30 лет.

В результате столкновений протестующих с полицией, в пятницу и в ночь на субботу в Египте погибли, по меньшей мере, 24 человека, более 1,1 тысячи получили ранения.