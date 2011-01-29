Теракт в «Домодедово» раскрыт - Следственный комитет России

В Следственном комитете России заявляют о раскрытии теракта в московском аэропорту «Домодедово».

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России раскрыто преступление, совершенное 24 января 2011 года в аэропорту «Домодедово», - говорится в сообщении.

Сообщается, что установлена личность террориста-смертника, совершившего подрыв взрывного устройства, снаряжённого поражающими элементами. Им оказался 20-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа.

«Несмотря на то, что следствию известно имя террориста, мы сегодня не будем его называть в силу определенных обстоятельств, так как в настоящий момент идут следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направление на установление и задержание организаторов и пособников террористического акта», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что теракт был совершен не случайно в зале прилетов международных рейсов. По версии следствия, теракт был направлен в первую очередь в отношении иностранных граждан.

Также сообщается, что по результатам следственных и оперативных мероприятий, выявлены все лица, причастные к взрыву, произошедшему 31 декабря 2010 года, в гостиничном номере ООО «Спортивно-Стрелковый Клуб Военно-Охотничьего общества», расположенного на улице Головачева в Москве. Часть из подозреваемых уже взяты под стражу, в отношении 4 человек по ходатайству следствия рассматривается вопрос об их аресте, несколько человек разыскиваются оперативными службами. По данным следствия эта террористическая группа готовила теракт в центре Москве 31 декабря 2010 года.

Подчеркивается, что проведенным расследованием установлено, что теракт в Домодедово и взрыв в гостиничном комплексе были совершены не связанными друг с другом устойчивыми вооруженными группами, действующими на территории разных республик Северного Кавказа.

Как сообщал УНИАН, 24 января в 16.32 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» (Москва) прозвучал взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 человек были ранены.

В результате теракта погибла гражданка Украины, украинский драматург Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.