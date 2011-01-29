Генпрокуратура еще не приняла решение о выезде за границу Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины еще не приняла решение по ходатайству лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО о ее возможном выезде за пределы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам.

«Я пока не получила ответа. Я думаю, что они не знают, что делать, если честно. Они просто запутались в своих абсолютно нелогичных поступках, запутались в своих репрессиях и, мне кажется, что они просто не знают, как из этого выйти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» не исключает, что в течение определенного времени действия следователей Генпрокуратуры утратят свой смысл. «Я думаю, что пройдет еще определенное время и просто все их действия – агрессивные, жестокие, силовые – они просто утратят свой смысл. Потому что они теряют сейчас в Украине самое главное – это поддержку и доверие людей, и веру людей в то, что они могут сделать для страны что-то хорошее», - объяснила она.

Как сообщал УНИАН, лидер партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разрешить ей выехать в Брюссель для встречи с руководством Европейской народной партии и Евросоюза, однако там ей отказали.

26 января адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ передал следователям Генеральной прокуратуры повторное ходатайство о предоставлении Ю.ТИМОШЕНКО разрешения на осуществление визита в Брюссель (Бельгия) по приглашению европейских политиков.

Встречи с руководством Европейской народной партии и структур Евросоюза должны состояться в Брюсселе в период с 31 января до 4 февраля.