Украина расширит свое участие в боевой тактической группе ЕС

Украина и ЕС договорились о расширении участия украинских подразделений в боевой тактической группе Евросоюза «Хелброк».

Как сообщил журналистам начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО, об этом он договорился с начальником Военного комитета ЕС Хаканом СИРЕНОМ во время своего пребывания в Брюсселе 26-27 января.

“Мы будем активно участвовать в этих боевых тактических группах. Мы начали подготовку своих подразделений”, - сказал Г.ПЕДЧЕНКО.

Он отметил, что в соответствии с достигнутой договоренностью, Украина представит для участия в боевой тактической группе роту морской пехоты в составе 100 военнослужащих, военно-транспортный самолет Ил.-76, а также штабных офицеров.

“Наша стратегическая цель – быть полноправным членом ЕС, нужно предпринимать практические шаги, не только декларировать наши намерения, а делать, и мы военные, начали предпринимать эти практические шаги”, - подчеркнул начальник Генштаба.

На сегодняшний день в боевой тактической группе ЕС принимает участие украинский санитарный самолет АН-26.