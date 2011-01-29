Украина расширяет сотрудничество с Россией в военной сфере

Украина планирует расширит сотрудничество с Россией в военной сфере.

Об этом сообщил журналистам начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО, отметив, что такая договоренность была достигнута с начальником Генерального штаба России Николаем МАКАРОВЫМ во время встречи в Брюсселе 27 января.

“Мы значительно расширили круг нашего военного сотрудничества. Если в прошлом году было 40 таких мероприятий, то в этом году будет 81. Это мощный шаг вперед”, - сказал Г.ПЕДЧЕНКО.

По его словам, уже в этом году состоится ряд командно-штабных учений, а также тактических учений с привлечением войск.

“Как правило, это будет в пограничных полосах. Я скажу, что командиры соединений должны знать друг друга, те, кто на границе. Это позволит нам повысить и оперативные возможности, подготовку наших войск и перенимать передовой опыт не только у Альянса или ЕС, но и у наших стратегических партнеров - России”, - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в России накоплен достаточно большой опыт, в том числе и потому, что она вела боевые действия.

“Там очень много подготовленных офицерских кадров, специалистов, которые прошли практику, и для нас это очень важно на сегодняшний день. Потому что теоретиков сегодня много, любят все пофилософствовать, поразмышлять, а я не сторонник, как военный человек, очень много размышлять. Потому что у меня принцип: если Боженька дал две руки, две ноги, два глаза, два уха и только один язык, то он имел в виду, что нужно меньше говорить, а больше работать, и я этот принцип буду исповедовать”, - сказал Г.ПЕДЧЕНКО.