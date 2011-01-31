Команда Тимошенко разрабатывает план по конституционному устранению команды Януковича
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее политическая сила отрабатывает план по устранению конституционным путем от власти нынешней провластной команды.
Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в воскресенье.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня по Украине ширится движение сопротивления действиям нынешней власти. "Все неурядицы, которые вас сопровождают, не надолго", - прибавила она.
Лидер "Батькивщины" отметила, что власть сама своими действиями привела граждан к постепенному их объединению.
"Наша политическая команда, и я лично, мы занимаемся в Украине объединением людей и отрабатываем четкий план, как конституционным путем эту власть убрать. И я хочу подать вам надежду, что не родился еще такой ЯНУКОВИЧ, чтобы он смог разрушить целое государство и разрушить жизнь людей. Он быстро и конституционно уйдет из власти, а мы с вами все вместе ему поможем", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.