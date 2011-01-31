ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Туристов эвакуируют из Египта», в котором пишет - несколько государств приняли решение эвакуировать своих граждан из Египта, где продолжаются массовые антиправительственные демонстрации…

http://delo.ua/world/turistov-evakuirujut-iz-egipta-151188/

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Также «Дело» публикует материал «Минэкономразвития подготовило список оффшорных зон», в котором пишет - Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает Кабинету министров переутвердить перечень оффшорных зон в связи со вступлением в силу Налогового кодекса…

http://delo.ua/ukraine/minekonomrazvitija-podgotovilo-151174/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Алкоголь уценят на один евро» пишет – украинская водка вскоре снова будет ввозиться в Молдавию беспошлинно, что позволит отечественным водочным компаниям нарастить объемы экспорта в республику, потеснив российскую продукцию. Эта договоренность вместе с упрощением экспорта украинского металлолома будет включена в новую редакцию договора о зоне свободной торговли между странами СНГ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1576945

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Давос и ныне там» пишет – в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу состоялась украинская ланч-конференция, где президент Виктор Янукович заявил, что Украина выходит из кризиса. По его словам, восстановить экономику помогут основные экспортные отрасли – металлургия и аграрный бизнес, а также инновационная сфера. Слушавшие его представители крупного бизнеса прогнозируют умеренный экономический рост страны, но действия властей пока оценивают сдержанно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1576939

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«Экономические известия» в публикации «НБУ намерен вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортерами» пишут - Министерство экономики требует предоставить Национальному банку право вводить на срок до 6 месяцев требование по обязательной продаже части валютной выручки, поступающей в Украину в пользу резидентов и нерезидентов…

http://finance.eizvestia.com/full/nbu-nameren-vernut-obyazatelnuyu-prodazhu-valyutnoj-vyruchki-eksporterami

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Также «Экономические известия» в публикации «Банкиров втягивают в социальный конфликт» пишут - власти продолжают пытаться закрепить за банками функцию контроллера бизнеса. На этой неделе Верховная Рада может обязать банки контролировать уплату предпринимателями социальных взносов при выплате зарплат и платить пеню за несвоевременное их перечисление во все фонды социального страхования…

http://finance.eizvestia.com/full/bankirov-vtyagivayut-v-socialnyj-konflikt

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«Газета по-киевски» в публикации «Знакомьтесь: бутерброд с гречкой?» пишет – кило гречневой крупы сегодня стоит, как целый комплексный обед офисного работника. Но эксперты обещают, что в следующем году у нас этой каши будет, хоть объешься…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/31/043416.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Главные проблемы вечно недостроенного «скоростного» пишет – реконструкция линии скоростного трамвая длится уже три с половиной года. И непонятно, когда же закончится. Издание проехалось по злополучному маршруту…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/31/025522.html

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Издание «Сегодня» в публикации «С апреля газ для украинцев не подорожает» пишет - у Украины нет в этом году острой необходимости в деньгах МВФ, за пользование которыми надо платить проценты...

http://www.segodnya.ua/news/14217830.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Цена спокойствия» пишет – на безопасность Олимпийских игр в Сочи будет потрачено около $2 млрд — в 2 раза больше, чем в Ванкувере. Учитывая месторасположение города, эксперты считают такие затраты оправданными…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254082/cena_spokojstviya

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Также «Ведомости» в публикации «50 млрд евро на скорость» пишут – к чемпионату мира по футболу 2018 г. высокоскоростное железнодорожное сообщение свяжет Москву с Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Самарой и Владимиром. Стоимость проекта — не менее 50 млрд евро. 70% затрат возьмет на себя государство…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254086/50_mlrd_evro_na_skorost

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Издание «Известия» в публикации «Египетская сила» пишет – Египет стремительно погружается в хаос. На баррикады с требованием отставки президента Хосни Мубарака поднялась вся страна - Каир, Александрия, Суэц…

http://www.izvestia.ru/world/article3151001/

(УНИАН)