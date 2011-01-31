Анонс на 31 января

* Состоится заседание Согласительного совета руководителей фракций, председателей комитетов Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «LNG-терминал» - старт проекта: путь к энергетической независимости Украины», в рамках которого будут обсуждены перспективы и угрозы реализации проекта строительства морского терминала по приему сжиженного газа на черноморском побережье, а также условия конкурса на технико-экономическое обоснование строительства «LNG-терминала». Участники: председатель Государственного Агентства по инвестициям и управлению Национальными проектами В.Каськив, руководитель «Национального проекта» «LNG-терминал» П.Мирошников, представители дипломатического корпуса и бизнес сообществ, заинтересованных в участии в реализации проекта.

* Состоится объявление победителей Конкурса «Intel-Техно Украина 2011» и суперфиналистов, участников международного финала INTEL ISEF-2011(г. Лос Анжелес, США). Национальный банк Украины учредил Специальную премию от председателя Национального банка Украины за лучший проект в категории «Компьютерные науки», которую вручит директор Департамента внешнеэкономических отношений Национального банка Украины Сергей Круглик.

* Международная финансовая корпорация (IFC) и фондовая биржа «Перспектива» презентуют общий проект, цель которого - содействие развитию рынка проблемных активов и стимулирование выздоровления после кризиса финансового рынка Украины. Вопросы: Существуют ли пути более быстрого выздоровления банковского сектора? Почему банкам необходимо избавляться от проблемной задолженности и как это повлияет на развитие кредитования населения? и др. Участники: Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине; Станислав Шишков, директор ПАТ ФБ «Перспектива»; Эдуард Милюшко, председатель Биржевого Совета ПАТ ФБ «Перспектива»; Дмитрий Тевелев, председатель ГКЦБФД.

* Состоится обсуждение проекта Закона Украины «О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» Участники: председатель ФПУ В. Хара, вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Украины С.Тигипко, руководители центральных органов исполнительной власти, Пенсионного фонда Украины, Институт демографии и социальных исследований. Организатор - Федерация профсоюзов Украины.

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