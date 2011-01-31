Главное на 31 января (день)

Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в 2010 году дефицит текущего счета увеличился на 47% – до 2,558 млрд. долл., что, по оценкам НБУ, составляет 1,9% от ВВП (в 2009 году – 1,5% ВВП).

Нацбанк объясняет расширение дефицита текущего счета ухудшением состояния внешней торговли товарами, в первую очередь во второй половине 2010 года.

«Главным фактором этого выступало возобновление внутреннего спроса, что нашло отображение в опережающих темпах роста импорта товаров над экспортом (35,4% и 29% соответственно). При этом положительное сальдо торговли услугами увеличилось до 4,7 млрд. долл. США с 2,4 млрд. долл. США в предыдущем году, преимущественно за счет повышения тарифов на транспортировку газа», – констатирует НБУ.

Экспорт товаров в 2010 году вырос на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил 52,1 млрд. долл. США, импорт – на 35,4%, до 60,5 млрд. долл. США.

Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в 2010 году составил 7,7 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом в 12 млрд. долл. США в 2009 году.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2010 году оценен в 5,7 млрд. долл. США, что на 22,1% больше, чем в 2009 году.

Сальдо по кредитам и облигациям в целом за год сформировалось положительное – 6,7 млрд. долл. США (в отличие от чистого погашения на протяжении 2009 года в размере 9,1 млрд. долл. США). В частности, чистый приток долгового капитала в другие сектора составил 3,4 млрд. долл. США (rollover – 136% против 100% за 2009 год). Банковская система на протяжении 2010 года продолжала активно сокращать свою внешнюю задолженность – чистое погашение составило 1,7 млрд. долл. США (rollover – 90% против 76% за 2009 год).

Чистые привлечения государственного сектора в 2010 году составили 5,1 млрд. долл. (в 2009 году – 1,1 млрд. долл.).

В целом за 2010 год прирост наличной валюты вне банковской системы был на уровне 7,3 млрд. долл. (в 2009 году – 9,7 млрд. долл.). Почти весь прирост был сформирован в последние 4 месяца года (6,1 млрд. долл.).

«Положительное сальдо сводного платежного баланса в 2010 году составило 5,1 млрд. долл., что вместе с поступлениями средств по кредиту stand-by от МВФ (3,4 млрд. долл.) позволило существенно нарастить резервные активы. Их объем по состоянию на 1 января 2011 года составил 34,6 млрд. долл. США, что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,2 месяца будущего периода», – говорится в сообщении Нацбанка.

Межведомственная комиссия по международной торговле начала специальное расследование относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензин марок А-76 (А-80) А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом сказано в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№17 от 29 января 2011 года).

В частности, комиссия рассмотрела информационно-аналитические материалы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины относительно избыточного роста импорта в Украину нефтепродуктов и по результатам рассмотрения установила, что материалы содержат достаточно обоснованной информации, на основании которой можно сделать вывод о том, что в период с 2007 по 2010 годы импорт в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог причинить вред национальному товаропроизводителю.

Учитывая это и руководствуясь статьей 9 Закона Украины «О применении специальных мер по импорту в Украину», комиссия приняла решение №СП-250/2011/4402-41 «О возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья независимо от страны происхождения и экспорта».

Объектом расследования является товар, который имеет такое описание: отдельные продукты переработки нефтяного сырья (бензин марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельное топливо, мазут, печное топливо, сжиженный газ, битум дорожный, масло), которые могут классифицироваться согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) по кодам: 2710114119, 2710114139, 2710114199, 2710114511, 2710114599, 2710193130, 2710194110, 2710194120, 2710194500, 2710194900, 2710194130, 2710196300, 2710196500, 2710196900, 2710195100, 2710196100, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711139700, 2711140000, 2711190000, 2713200000, 2710198100.

Проведение расследования поручено Минэкономики.

В случае, если расследование определенным образом касается интересов физических или юридических лиц, такие лица имеют право отправлять в Минэкономики информацию, которая может быть полезной для проведения расследования.

На протяжении 30 дней от даты публикации этого сообщения Минэкономики осуществляет регистрацию заинтересованных сторон расследования и рассматривает требования относительно проведения слушаний.

На протяжении 40 дней от даты публикации этого сообщения Минэкономики рассматривает в письменном виде изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения расследования.

Решение комиссии вступает в силу со дня публикации этого сообщения.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее политическая сила отрабатывает план по устранению конституционным путем от власти нынешней провластной команды.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в воскресенье.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня по Украине ширится движение сопротивления действиям нынешней власти. "Все неурядицы, которые вас сопровождают, не надолго", - прибавила она.

Лидер "Батькивщины" отметила, что власть сама своими действиями привела граждан к постепенному их объединению.

"Наша политическая команда, и я лично, мы занимаемся в Украине объединением людей и отрабатываем четкий план, как конституционным путем эту власть убрать. И я хочу подать вам надежду, что не родился еще такой ЯНУКОВИЧ, чтобы он смог разрушить целое государство и разрушить жизнь людей. Он быстро и конституционно уйдет из власти, а мы с вами все вместе ему поможем", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Александр ДИКУСАРОВ.

В частности, внешнеполитическое ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Каир, Александрию и Суэц, а также на курорты Египта до стабилизации там ситуации.

"Мы также убеждены, что туристические компании, которые предлагают гражданам Украины посетить Египет с туристической целью, должны в обязательном порядке информировать их о нестабильной ситуации в этой стране", - отметил пресс-секретарь МИД.

На сегодня в Египте находятся 6 с половиной тысяч украинских туристов, из низ 3 тысячи - в Хургаде.

Пресс-секретарь МИД отметил, что все они могут обращаться по телефону в посольство Украины в Каире. Впрочем, на сегодня не зафиксировано ни одного обращения украинцев в посольство Украины в Египте и МИД.

В департаменте консульской службы МИД Украины круглосуточно работает линия: (044) 238-16-57.

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заверяет, что в настоящее время много иностранных инвесторов заинтересованы вкладывать средства в украинский агропромышленный комплекс и энергетику.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в воскресенье.

По словам И.АКИМОВОЙ, иностранные компании заверяют, что приватизация в Украине - это тот процесс, в котором они заинтересованы принимать участие и надеются, что государство создаст равные условия иностранным инвесторам с отечественными инвесторами.

"Иностранным компаниям очень интересно развивать сейчас все, что связано с агропромышленным комплексом", - отметила первый заместитель главы Администрации Президента.

При этом И.АКИМОВА отметила, что иностранцы заинтересованы в инвестировании во все этапы развития АПК в Украине.

"Количество людей, количество компаний, которые заинтересованы вместе с нами развивать агропромышленный комплекс, как в принципе и другие секторы экономики, например энергетический - очень большое", - сказала она.

При этом И.АКИМОВА признала, что в любой стране есть определенные риски.

"Но, что вселяет веру - положительный сигнал со стороны инвесторов", - сказала она.

Увеличение польского валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году ускорилось до 3,8% с 1,7% в кризисном 2009 году, когда Польша стала единственной в Евросоюзе страной продемонстрировавшей экономический рост.

Согласно предварительным данным госкомстата (GUS), которыми располагает УНИАН, ВВП 38-миллионной страны выросло, главным образом, благодаря росту промышленного производства и внутреннего потребления.

В частности, промпроизводство возросло до 9,2% после 0,3% минуса в предыдущем году, а внутреннее потребление выросло на 3,9% после однопроцентного падения в 2009 году.

Темп роста частного потребления ускорилось до 3,2 после 2,1% в предыдущем году.

В то же время, по данным статистики, в прошлом году ускорилось падение инвестиций - до 2 процентов с 1,1% минуса в 2009 году.

Темп роста в строительстве упал до 3,8% после 9,9% увеличения в предыдущем году.

По данным GUS, в прошлом году в польской промышленности также выросла производительность труда – на 10,4% - при сокращении работников в отрасли на 0,5%.

Рост прошлогоднего ВВП превысил прогноз правительства и большинства экспертов, ожидавших увеличение экономики на 3,5-3,7%.

(УНИАН)