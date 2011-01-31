Польша подготовила план массовой эвакуации польских граждан из Египта

Варшава. Власти Польши подготовили план массовой эвакуации польских граждан из Египта, который может быть реализован в случае дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Марчин БОСАЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что на сегодняшний день потребности в массовой эвакуации поляков из Египта нет.

“Группа по кризисному управлению постоянно мониторит ситуацию, мы в постоянном контакте с послом. Усиливается наше консульское обслуживание в Египте, но пока такой потребности (в эвакуации) нет”, - сказал М.БОСАЦКИЙ.

Он отметил, что МИД рекомендует полякам отказаться от поездок в Египет.

По словам М.БОСАЦКОГО, самая плохая ситуация наблюдается в больших городах, а не на курортах, где традиционно отдыхают иностранные туристы.

Он также сообщил о договоренности с польской авиакомпанией LOT об отправке завтра дополнительного самолета в Египет, которым смогут вернуться домой поляки, “застрявшие в аэропорту” Каира.

По его словам, власти ведут с LOT переговоры об отправке дополнительных самолетов, чтобы в Польшу смогли вернуться все польские граждане. М.БОСАЦКИЙ добавил, что этот перелет для поляков будет бесплатным.