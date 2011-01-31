В правительстве проведен ряд увольнений чиновников

Кабинет министров Украины осуществил ряд увольнений в правительстве.

Соответствующие постановления № 62-69 и 71 от 31 января размещены на Правительственном портале.

В частности, освобождены: Светлана ЧЕРЕНЬКО - от должности главы Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням; Елена ДОВГАЛЕНКО - от должности первого заместителя председателя Государственной администрации связи; Александр СОЛЯНИК - от должности заместителя председателя Государственной администрации связи; Николай ПРОСКУРА - от должности первого заместителя начальника Государственного департамента – Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения; Людмила ГИЗАТУЛИНА - от должности заместителя председателя Государственного казначейства Украины; Алексей ЯНОВ - от должности заместителя председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности; Владимир ОВЧАР - от должности первого заместителя председателя Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка; Александр ГРЕЧКО - от должности первого заместителя председателя Государственной авиационной администрации; Геннадий ЛЕГА - от должности заместителя председателя Государственного казначейства Украины.

Согласно документам, освобождения от должностей проведены в связи с переходом чиновников на другую работу.