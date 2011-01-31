Анонс на 1 февраля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (8 сессия) (ул.Грушевского, 5, сессионный зал).

* Пресс-конференция заместителя председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николая Калюжного на тему: «Внедрение и перспективы развития рынка земель сельскохозяйственного назначения» (зал заседаний Госземагентства, ул. Народного ополчения, 3).

* Пресс-конференция Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на тему: "Итоги работы ГКЦБФР в 2010 году и перспективы развития". Участники: председатель ГКЦБФР Дмитрий Тевелев; член ГКЦБФР Алексей Петрашко; начальник управления аналитического обеспечения ГКЦБФР Максим Либанов.

* Круглый стол на тему: “Риски мирового продовольственного кризиса и вызовы для Украины”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Участники: Григорий Калетник, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Леонид Козаченко председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК; Александр Маренец, ген.директор Аграрного фонда Украины; Анатолий Розгон директор развития аграрного рынка Минагрополитики и продовольствия Украины; Петр Саблук, директор ННЦ “Институт аграрной экономики”.

* Круглый стол на тему: "О защите персональных данных из первых уст". Организатор: Европейская правовая группа. Участники: Елена Зеркаль, директор Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства, Минюст Украины; Тарас Качка, первый замдиректора Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства, Минюст Украины; Богдан Ищенко, юрист Ассоциации международных экспедиторов Украины; Татьяна Попова, глава правления Интернет Ассоциации Украины; Иван Петухов, вице-президент УСПП и другие.

* Круглый стол на тему: «Имплементация Налогового кодекса в Украине: проблемы и пути их решения». Будут обсуждаться этапы введения Налогового кодекса в действие и проблемы, возникающие у субъектов ведения хозяйства в связи с новыми налоговыми правилами. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Академии финансового управления при Минфине Украины Татьяна Ефрименко, председатель Совета Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк, президент Лиги нефтепромышленников Украины Александр Шпак, президент ООО «Адамант» Иван Петухов.

* В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Экологическое сельское хозяйство: украинские перспективы». Участники: Виталий Волкогон, директор Института сельскохозяйственной микробиологии УААН, член-корреспондент УААН; Сергей Гнатюк, ген.директор украинской корпорации „Тваринпром”; Артур Карганян, директор группы компаний «Биона». Также планируется участие представителя Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вопросы: Отказ от агрохимии в интересах натуральности и безопасности продукции - актуальная тенденция и альтернатива, признанная во всем мире. Как отказаться от агрохимии, и при этом не потерять урожайность? Использование биопрепаратов - неотъемлемая составляющая эффективного растениеводства, птицеводства и животноводства в Украине. Экологическое сельское хозяйство: выгоды для потребителей, предпринимателей и государства.

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