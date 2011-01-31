Главное на 31 января (вечер)

НБУ в 2010 году увеличил активы на 17% Национальный банк Украины (НБУ) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличил активы на 17% - до 425,066 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (номер от 29 января т.г.).

Средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 25% - до 122,399 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов - на 36%, до 151,609 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований сократился в 8 раз - до 63 млн. грн. Монетарное золото выросло на 32% - до 7,191 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 20% - до 54,875 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 18% - до 60,784 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ - на 2%, до 16,822 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 26% - до 335,611 млрд. грн. В том числе, банкноты и монеты в обороте выросли на 17% - до 200,092 млрд. грн., обязательства перед МВФ - на 15%, до 76,747 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в прошлом году оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал сократился на 7% - до 89,455 млрд. грн.

Фонды и другие резервы увеличились на 6% - до 6,067 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских метал лов сократились на 1,4% - до 93,320 млрд. грн. НБУ также снизил на 14,126 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.

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АМК перенес принятие решения в деле о подорожании нефтепродуктов

Антимонопольный комитет Украины перенес рассмотрение дела, возбужденного в отношении основных операторов рынков нефтепродуктов по факту резкого повышения розничных цен на бензин, на две недели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что основанием для этого стала необходимость проработки значительного объема информации, которая поступила от операторов рынка на представление о предварительных выводах по делу.

Ответчиками по делу выступают ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг» и СП ООО «Кершер».

Как известно, 4 января т.г. АМК начал расследование деятельности ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «ТНК-ВР Коммерс» на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства во время ценообразования на топливо.

По предварительным данным специалистов АМК и экспертов рынка цены, установленные на бензин марок А-95 и А-92, являются экономически необоснованными и выходят за пределы рекомендованной цены, которая ежедекадно рассчитывается экспертно-аналитической группой Министерства энергетики и угольной промышленности.

Учитывая объемы прибылей ответчиков, размер штрафа для каждого из них может составить до 10% годового дохода, который составляет от 300 млн. грн. до 900 млн. грн.

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Нацбанк вновь ввел временную администрацию в банк "Столица”

Национальный банк Украины постановлением №10 от 31 января 2011 года ввел в ПАО “Банк Столица" временную администрацию сроком на три месяца - с 31 января по 30 апреля 2011 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, временным администратором банка назначен служащий НБУ – начальник отдела контроля за соблюдением надзорных регламентов Нацбанка Евгений КУНО.

Также указывается, что с целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния финучреждения, в банке введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца - с 31 января до 30 апреля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ПАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

19 июля 2010 года НБУ вывел временную администрацию из ПАО «Банк Столица»

На 1 октября 2010 года 94,6448% акций банка владел Валентин ИСАК (2,7578% – опосредованно).

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Нацбанк ввел временную администрацию в банке «Владимирский»

Национальный банк Украины своим постановлением №21 от 31 января 2011 года ввел временную администрацию в ПАО «КБ «Владимирский» сроком на три месяца с 01.02.2011 до 30.04.2011. Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, временным администратором назначен служащий НБУ – заместитель начальника отдела банковского надзора Управления НБУ в Сумской области Сергей БЕРЕЗА. Также сообщается, что с целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния финучреждения, введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца – с 01.02.2011 до 30.04.2011.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №340 от 16 июля 2010 г. прекратил действие временной администрации в ПАО «КБ «Владимирский».

Временная администрация была введена в банке с 17 июля 2009 года сроком на 1 год. До 16 января 2010 года был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Владимирский».

Справка УНИАН. Банк «Владимирский» создан в 2001 году.

На 1 октября 2010 г. 100% акций банка принадлежали Олегу ДОНИНУ.

В 2010 году чистый убыток банка «Владимирский» составил 8,1 млн. грн., против 46,5 млн. грн. в 2009 году.

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НКРЭ сохранила цены на газ для промпотребителей и бюджетников на февраль

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила в феврале на уровне января т.г. предельные цены на газ для бюджетных организаций и учреждений, а также для промышленных и приравненных к ним потребителей в размере 2,282 тыс. грн. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, на январь т.г. предельные цены на газ для указанных групп потребителей были повышены на 4,3%, - 2,282 тыс. грн. за тыс. куб. м, по сравнению с декабрем 2010 г.

Промышленным потребителям и бюджетным организациям поставляется импортируемый природный газ. Регулятор ежемесячно пересматривает уровень предельной цены, исходя из колебаний курса гривни к доллару, а также стоимости импортируемого газа.

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Кабмин принял Национальный план действий относительно внедрения реформ 2010-2014 годов

Кабинет министров принял Национальный план действий на 2011 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 года: «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В сообщении отмечается, что главной целью плана действий на 2011 является тактическая реализация среднесрочной программы экономических реформ. План действий построен по направлениям реформ - это 21 вектор, который полностью охватывает все отрасли экономики.

Национальный план экономических реформ предусматривает дерегулирование всех сфер жизни. В целом для упрощения разрешительных процедур планируется разработать и принять около 30 нормативно-правовых актов.

В частности, в этом году будут завершены все необходимые процедуры для реализации налоговой и бюджетной реформ. План экономических реформ уделяет значительное внимание развитию аграрно-промышленного комплекса. Уже в начале года будут разработаны национальные проекты «Зерно Украины» и «Эффективное животноводство».

Стратегический план действий предусматривает продолжение земельной реформы, цель которой - разработка и принятие законопроектов о рынке земель, государственный земельный кадастр и др.

Также будет продолжена реформа в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве - техническое переоборудование, повышение энергоэффективности в ЖКХ и т.п. В то же время реформы в энергетическом секторе не должны ложиться тяжелым грузом на население, поэтому без прозрачного финансово-экономического обоснования и ряда компенсационных мер тарифы на энергоресурсы для населения повышаться не будут, говорится в сообщении.

Реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет способствовать реализация ряда национальных проектов - «Доступное жилье», «Чистый город», «Новая жизнь», «Качественная вода» и «Город будущего».

План действий предусматривает продолжение системных реформ в области образования. В этом году правительство разработает новые государственные стандарты начального, базового и полного общего среднего образования. Планируется внедрить в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений информационно-коммуникационные технологии, в частности, будет разработана и принята программа «Сто процентов».

Кроме того, Национальный план действий на 2011 год предусматривает продолжение системы социальных реформ, в частности, пенсионной. Пенсионное законодательство уже наработано и, после завершения процедуры широкого общественного обсуждения, реформа будет реализована. «Национальный план действий на 2011 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 года: «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» разработан и принят во исполнение распоряжения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2010 года Президент В.ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.

УНИАН