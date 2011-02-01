В регионах зарегистрировано около 200 представителей Совета предпринимателей при ВР

В регионах Украины зарегистрировано около 200 представителей Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины.

Об этом сообщила сопредседатель Совета, глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время заседания Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в повестку дня заседания были внесены вопросы формирования региональных представительств Совета предпринимателей, состав комитетов Совета, а также план организации работы Совета и порядок согласования организации массовых мероприятий по защите прав и свобод предпринимателей в 2011 году.

Комментируя информацию о том, что на сегодняшний день зарегистрировано около 200 представителей Совета предпринимателей в регионах Украины, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «Главная задача Совета предпринимателей – выстроить коммуникацию с регионами, создать механизм, который сможет поднимать экономические проблемы, волнующие предпринимателей, на самый верх. Поэтому нам важно выстроить такую систему представительств в регионах, которая охватит всю Украину и будет представлять интересы всех предпринимателей, тех, кто создает валовой внутренний продукт страны, платит налоги, и наполняет государственный бюджет».

При обсуждении плана работы Совета предпринимателей в 2011 году, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула необходимость формулирования простых и понятных требований предпринимателей к власти. «Мы должны составить перечень тех проблемных вопросов, которые не дают возможности жить и развиваться предпринимателям, не позволяют улучшить бизнес-климат в стране и создать благоприятную экономическую среду для инвестиций. Речь идет о тотальных проверках фискальными органами, попытках полной ликвидации упрощенной системы налогообложения, исправлении недостатков и пробелов в законодательстве, вызванных поспешным принятием Налогового кодекса», - отметила народный депутат.

В заседании Совета предпринимателей при Верховной Раде приняли участие представители общественных организаций, объединяющих предпринимателей Черниговской, Киевской, Львовской, Хмельницкой, Луганской, Харьковской, Волынской, Одесской, Донецкой и других областей Украины.