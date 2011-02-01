ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Туристические страховки для украинцев подорожали», в котором пишет - стоимость медицинских страховок для украинских туристов в 2010 году подорожали на 10-30%. В 2011-м их цена вырастет еще на 10%…

http://delo.ua/finance/turisticheskie-strahovki-dlja-uk-151167/

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Также «Дело» публикует материал «Прокуратура сжимает кольцо вокруг Олеся Довгого», в котором пишет - сразу пять чиновников киевской мэрии, непосредственно подчиненных секретарю Киевсовета Олесю Довгому, оказались под следствием в связи с незаконным отчуждением нескольких десятков гектаров земли в столице…

http://delo.ua/ukraine/prokuratura-szhimaet-kolco-vok-151258/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Лисичанский НПЗ переработался» пишет – нефтекомпании продолжают останавливать перерабатывающие мощности. Вслед за "Лукойлом", который осенью закрыл на реконструкцию Одесский НПЗ, в ТНК-ВР решили приостановить работу Лисичанского НПЗ. Компания терпит убытки и просит вмешаться в ситуацию государство. Эксперты не исключают, что остановка НПЗ приведет к очередному подорожанию горючего…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1577453

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Биотехнологии растут на земле» пишет – украинские аграрии с целью снижения себестоимости продукции стали активнее переходить на альтернативное топливо, произведенное из отходов растениеводства и животноводства. Минимальные затраты на покупку эффективных установок от 2,5-2,7 млн. евро позволяют им не только экономить на потреблении электроэнергии и природного газа, но и производить удобрения, повышающие урожайность почв на 40%. В перспективе компании не только полностью удовлетворят свои потребности в электроэнергии, но и будут торговать ею…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1577449

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«Экономические известия» в публикации «Рада продолжит «штамповать» законопроекты правительства» пишут - Согласительный совет ВР накануне открытия VI сессии восьмого созыва показал: парламент продолжит активно обслуживать исполнительную власть. Эксперты считают, что у законопроектов оппозиции минимум шансов быть принятыми в ближайшие полгода…

http://state.eizvestia.com/full/rada-prodolzhit-shtampovat-zakonoproekty-pravitelstva

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Также «Экономические известия» в публикации «Глава НБУ Сергей Арбузов не разорвал связей с «Нашей Украиной» пишут - в конце января состоялась неофициальная встреча главы Нацбанка Сергея Арбузова с экс-президентом Виктором Ющенко, который сейчас является лидером партии «Наша Украина». Среди тем, которые экс-глава НБУ обсуждал с действующим председателем центробанка, были перспективы развития и нынешнее финансовое положение НУ…

http://finance.eizvestia.com/full/glava-nbu-sergej-arbuzov-ne-razorval-svyazej-s-nashej-ukrainoj

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«Газета по-киевски» в публикации «В стране «стабильность». Скупаем валюту…» пишет – доллар опять стал хитом продаж в Украине: за последние четыре месяца ушедшего года население приобрело $6,1 млрд, то есть 80% всего купленного за год…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/01/055025.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Сказка о европейской житнице» пишет – на экономическом форуме в Давосе президент Украины в очередной раз заявил, что сельское хозяйство он рассматривает одним из перспективных направлений экономики страны…

http://mycityua.com/articles/column/2011/02/01/044654.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Азаров решил, как будет строить зажиточное общество» пишет - Кабмин принял Национальный план действий…

http://www.segodnya.ua/news/14218234.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Взяли максимум» пишет – цены на некоторые нефтепродукты в России превысили исторические максимумы лета 2008 г., когда мировая цена нефти приближалась к $150 за баррель…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254183/vzyali_maksimum

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Также «Ведомости» в публикации «Жертвы инновации» пишут – российские госкомпании плохо справляются с внедрением инноваций, возмутился Дмитрий Медведев и пригрозил их руководителям увольнениями. Поста лишился президент ОАК Алексей Федоров…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254177/zhertvy_innovacii

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Издание «Известия» в публикации «Улицы разбитых пирамид» пишет – на седьмой день "финиковой революции" ситуация в Египте достигла переломного момента…

http://www.izvestia.ru/world/article3151056/

(УНИАН)