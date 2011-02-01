Вся политсистема Украины будет реформирована

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что после проведения административной реформы Украину ожидает реформа всей политической системы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время открытия восьмой сессии Верховной Рады.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня мы должны, в первую очередь, говорить о реализации управленческой, политической, социальной и законодательной реформы.

Президент напомнил, что в 2010 году был сделан первый шаг – административная реформа.

«Постепенно от реформы власти мы перейдем к реформе всей политической системы, применив механизм Конституционной ассамблеи. Но всему свое время», - сказал он.