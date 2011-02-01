Украинский эксперт не советует соотечественникам ехать в Египет

Президент Центра ближневосточных исследований Александр БОГОМОЛОВ не советует украинцам ехать в Египет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, такое мнение он высказал в эфире телеканала, комментируя массовые акции протеста в Египте и то, стоит ли сейчас посещать Египет.

А.БОГОМОЛОВ заметил, что лучше воздержаться от поездок в эту арабскую страну.

«Я бы воздержался сейчас, честно говоря. Хотя, я думаю, что те люди, которые сейчас там находятся, могут благополучно вернуться», - добавил он.

Эксперт назвал массовые акции протеста беспрецедентными для этой арабской страны.

А.БОГОМОЛОВ заметил, что в истории Египта таких событий не было. По словам эксперта, ему приходилось видеть некоторые египетские протестные акции в 90-е годы, которые освещали СМИ, потому что считались очень крупными. На самом деле, заметил эксперт, в тех акциях принимали участие, максимум, нескольких сотен человек, которых полиция очень быстро разгоняла.

«А теперь мы имеем беспрецедентный случай – сложившаяся ситуация, на самом деле, является патовой для власти по нескольким причинам: наличия непредсказуемо большого количества народа, потери управляемости ситуацией в наиболее важных городах. С другой точки зрения, инстинкты подталкивают египетскую власть к тому, чтобы разогнать эту толпу. Но действия власти очень ограничены мнением международного сообщества», - считает А.БОГОМОЛОВ.

По его словам, когда в такой стране, как Египет, ослабляется власть или происходит государственный переворот, это приводит к росту уровня преступности. Эксперт заметил, что пока самым популярным курортным городам, где могут отдыхать граждане Украины, ничего не угрожает, хотя ситуация может измениться внезапно.

«Сейчас, в текущем, краткосрочном режиме - нет. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, опасность (туристам) будет угрожать везде. Пока же акции происходят вдалеке от Шарм-эль-Шейха, и наиболее безопасной точкой является Шарм-эль-Шейх, потому что он отделен… Когда в такой стране, как Египет, падает власть, то неуправляемость ситуации приводит к росту преступности автоматически - очень много голодных, с не очень высокими моральными идеалами людей», - констатировал эксперт.

«Но, в коротком времени возможно предугадать и какие-то плохие события - конфликты на улицах возможны, и вероятность взрывов насилия тоже существует», - добавил А.БОГОМОЛОВ.

Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю в результате массовых выступлений оппозиции в Египте и столкновений с полицией около 150 человек погибли, сотни получили ранения.

Оппозиция требует отставки Президента Египта Хосни МУБАРАКА.