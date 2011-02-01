Главное на 1 февраля (день)

ВР внесла изменения в Конституцию. Теперь срок полномочий Президента и депутатов - 5 лет

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 310 из 350 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, данным законом устанавливается 5-летний срок пребывания на должностях Президента Украины, народных депутатов и депутатов местных органов самоуправления и председателей местных органов власти.

Кроме того, «заполняется правовой пробел относительно сроков прекращения полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, поселкового и сельского советов, городского, поселкового и сельского председателя», - добавил А.МАРТЫНЮК.

По его словам, все они будут иметь 5-летний срок полномочий «лишь при условии избрания на очередных выборах».

«Все, кто будут избраны на внеочередных выборах, все равно во время очередных выборов будут переизбираться», - добавил он.

А.МАРТЫНЮК также подчеркнул, что законом изменяются сроки проведения выборов. Предусмотрено, что выборы в парламент, вместо последнего воскресенья марта четвертого года полномочий ВР, будут проводиться в последнее воскресенье октября пятого года ее полномочий.

Он добавил, что очередные выборы Президента Украины, вместо последнего воскресенья октября, будут проводиться в последнее воскресенье марта 5-го года его полномочий.

По словам вице-спикера, выборы в Верховную Раду АР Крым, местных советов и председателей местных советов будут проводиться в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что данным законом определены даты очередных выборов народных депутатов Украины – последнее воскресенье октября 2012 года и Президента Украины – последнее воскресенье марта 2015 года.

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Госземагентство намерено в два раза увеличить нормативную денежную оценку земли

Государственное агентство земельных ресурсов Украины до конца текущего года намерено ввести в действие увеличенную в два раза нормативную денежную оценку земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Процесс увеличения нормативной денежной оценки земли уже начался. Она будет где-то в два раза больше, чем на сегодня… До конца этого года эта задача будет выполнена», - сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что агентство заключило договор с Академией аграрных наук, которая разработала новую методику проведения нормативной денежной оценки земель.

Он добавил, что в рамках разработки новой нормативной денежной оценки земель планируется провести исследования в нескольких регионах Украины.

По данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 10-12 тыс. грн. за гектар.

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В Киеве с 1 марта на 5-13% вырастут тарифы на холодную воду, горячую - на 23-28%

В Киеве с 1 марта возрастут на 5-13% тарифы для населения на холодную воду и водоотвод и соответственно увеличится стоимость горячей воды и ее отвод – на 23-28% по сравнению с январскими тарифами.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие тарифы обнародованы в муниципальной газете “Хещатик” (№15 (2840)), где напечатаны приложения к распоряжению КГГот 27 января в 2011 г. №99 “Об установлении тарифов на тепловую энергию и установление тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению горячей воды исполнителям этих услуг всех форм собственности для осуществления расчетов с населением”.

Так, если владелец квартиры будет платить до 20 числа месяца, следующего за расчетным, стоимость услуги за холодное водоснабжение будет составлять 1,80 грн. за 1 кубометр и 1,38 грн. за 1 кубометр водоотвода при наличии квартирного или домового счетчика (вместе 3,18 грн.); при отсутствии средства учета тариф на холодную воду и водоотвод утвержден в размере 17,49 грн. за одного человека. Если владелец квартиры будет платить после 20 числа, то стоимость услуги за холодное водоснабжение будет составлять 1,98 грн. за 1 кубометр и 1,52 грн. за 1 кубометр водоотвода при наличии квартирного или домового счетчика (вместе 3,50 грн.), при отсутствии средства учета - 19,25 грн. на одного человека.

В настоящее время стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика составляет 3,02 грн. за 1 кубометр или при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на одного человека, следовательно, увеличение будет составлять 5%, если уплата осуществлена до 20 числа и 13% после 20-го числа.

Учитывая повышение стоимости холодной воды, с 1 марта также возрастет тариф на горячую воду, при этом тариф на отопление сохраняется на уровне, который вводится с 1 февраля (при отсутствии домовых и квартирных средств учета тепловой энергии для владельцев квартир, которые будут рассчитываться по полученным платежкам до 20 числа месяца, следующего за расчетным, будет составлять 2,91 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц, а для владельцев, которые будут платить после 20 числа, - 3,10 грн. за 1 кв.м отапливаемой площади в месяц. Следовательно, стоимость услуги на снабжение горячей воды для населения при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды за 1 куб. м утвержден в размере 14,86 грн. (с 1 февраля с.г. этот тариф составляет 14,68 грн. ) и без счетчика – 52,01 (51,38) грн. на 1 человека в месяц, если расчет осуществлен до 20 числа месяца, а если позже – то, соответственно, тарифы будут составлять 15,89 (15,53) грн. за 1 кубометр горячей воды или 55, 61 (54,35) грн. на 1 человека в месяц. Кроме того, установлено, что за отвод горячей воды при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды необходимо будет платить 1,38 грн. за 1 куб м, или 4,83 грн. на 1 человека в домах с централизованным водоснабжением – это тарифы при уплате до 20 числа. А после 20 числа цифры соответственно будут составлять 1,52 грн. и 5,32 грн. за 1 человека. То есть, увеличение по сравнению с тарифом, который действовал до нынешних повышений (12,46 грн. за 1 куб. м или 43,63 грн. на 1 человека в месяц до 1 февраля с.г.), учитывая суммарно снабжение и отвод горячей воды составит соответственно, 25% (до 20 числа) и 32% (после 20 числа).

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 февраля 2011 года началось повышение тарифов на ЖКУ для населения в соответствии с решениями НКРЭ. Также мэрия столицы подписала распоряжение о введении в действие с 1 февраля с.г. новых тарифов за содержание домов и придомовых территорий для каждого отдельно взятого жилого дома.

По данным КГГА, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.

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Platinum Bank купил «Хоум Кредит Банк»

Platinum Bank и Home Credit BV объявляют о завершении сделки по приобретению «Хоум Кредит Банка» (Украина). Получены все необходимые разрешения со стороны Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Platinum Bank, переданном агентству УНИАН.

Благодаря этой сделке Platinum Bank продолжит развитие услуг розничного и малого и среднего банковского бизнеса (МСБ) в Украине. По завершении процесса интеграции все банковские операции «Хоум Кредит Банка» (Украина) будут переведены в Platinum Bank.

После процесса интеграции все розничные услуги будут представлены под брендом Platinum Bank, в то время как бренд «Хоум Кредит Банк» (Украина) покинет украинский рынок.

Председатель правления и генеральный Директор Группы Home Credit Group Алекс ЛАБАК сказал: "Эта сделка является взаимовыгодным решением как для наших клиентов, так и для акционеров… Home Credit сосредоточит свою деятельность на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы, СНГ, Азии и готовится к выходу на рынки стран Ближнего Востока, где существуют возможности для роста».

Компании Home Credit присутствует на пяти рынках ЦВЕ и СНГ.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2010 года Platinum Bank и Home Credit B.V. объявили о достижении соглашения о сделке, в рамках которой Platinum Bank приобретет у Home Credit B.V. 100% акций ПАО «Хоум Кредит Банк» (Украина) с головным офисом в Днепропетровске.

Справка УНИАН. Platinum Bank – специализированный розничный банк, который с 2005 года предоставляет депозитные и кредитные продукты для физических лиц через сеть отделений и пунктов обслуживания клиентов по всей территории Украины.

На 1 января 2010 года консолидированные активы Platinum Bank составили 1,5 млрд. грн. Основными акционерами Platinum Bank являются международные инвестиционные фонды Horizon Capital, East Capital и Международная финансовая корпорация (IFC), компания Всемирного банка.

ПАО «Хоум Кредит Банк» (г. Днепропетровск) основано в декабре 2002 года. 100% акций банка владеет компания Home Credit B.V. (Нидерланды).

Home Credit B.V. – один из лидеров в сфере потребительского кредитования в Центрально-Восточной Европе и Центральной Азии. В избранных странах региона Home Credit успешно развил розничные банковские операции. На 30 июня 2010 года более 15,6 тыс. сотрудников обслуживало 4,6 млн. активных клиентов Home Credit в Чехии, Словакии, России, Казахстане, Украине и Беларуси.

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НБУ обратится в Кабмин для ускорения принятия решения по рекапитализированным банкам

Национальный банк Украины обратится к правительству с письмом с просьбой ускорить процесс принятия решения относительно рекапитализированных за государственные средства банки, а также банка «Надра».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте НБУ по итогам совещания в Нацбанке 28 января 2011 года.

«Решение вопроса относительно этих банков на сегодня является стратегическим. От решения вопроса по отдельным банкам, таким как ПАО “Родовид Банк”, ПАО “АКБ “Киев”, АБ “Укргазбанк”, ОАО КБ “Надра”, зависит не только судьба этих банков, но и судьба банковской системы в целом», - отметил председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ.

От сроков решения данного вопроса зависят объемы средств, необходимых для восстановления стабильной деятельности рекапитализированных за госсредства банков, восстановления доверия кредиторов и вкладчиков, улучшения инвестиционной привлекательности государства и его экономической стабильности.

Как отметил первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ, вопрос восстановления доверия к банковской системе является чрезвычайно важным, а ее стабильность будет первым шагом на пути к восстановлению долгосрочных и дешевых гривневых ресурсов.

Нацбанком была разработана стратегия выхода из сложившейся ситуации. Стратегия направлена на восстановление стабильной деятельности банков, работу по ликвидации проблемной задолженности, удовлетворение требований кредиторов и минимизацию расходов правительства.

С.АРБУЗОВ поручил заместителю председателя НБУ Игорю СОРКИНУ провести встречу с министром финансов Федором ЯРОШЕНКО с целью решения вопроса восстановления стабильной деятельности рекапитализированных банков и ОАО КБ “Надра”.

Справка УНИАН. В июне 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

На сегодня Минфин является владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составляет 87,72%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%. Все эти банки нуждаются в дополнительной капитализации.

В банке «Надра» 9 февраля 2011 года истекает предельный срок работы временной администрации, который установлен законодательством (два года).

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СБУ возбудила дело в отношении экс-главы Госкомрезерва Поживанова. Он объявлен в розыск

Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Госкомрезерва Украины Михаила ПОЖИВАНОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения государственных средств на сумму более 7 млрд. грн., в том числе выявленных международными аудиторскими компаниями при проверке использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

Относительно М.ПОЖИВАНОВА вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении хищения государственных средств на сумму почти 35 млн. грн., он объявлен в розыск.

УНИАН