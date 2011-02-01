ВР урегулировала вопросы авторского права

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено урегулирование вопросов, связанных с охраной и защитой авторского права и смежных прав, в частности, приведение положений Гражданского кодекса Украины, Закона Украины „Об авторском праве и смежных правах” в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза относительно охраны и защиты авторского права и смежных прав; устранение недостатков в законодательстве относительно авторского права и смежных прав.

Проектом закона предусмотрено государственное регулирование вопросов, связанных с созданием, деятельностью организаций коллективного управления. Так, в законопроекте предложена схема сбора и распределения вознаграждения уполномоченными организациями коллективного управления. В действующем законодательстве такая схема предусмотрена в случаях сбора и распределения вознаграждения (отчислений) за: частное использование (оборудование и материальные носители, с применением которых в домашних условиях можно осуществить воссоздание произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах и (или) видеограммах) (статья 42 Закона Украины „Об авторском праве и смежных правах”); коммерческое использование фонограмм, видеограмм, опубликованных с коммерческой целью и зафиксированных в них исполнений (статья 43 Закона).

С учетом национальной и международной практики применения отмеченных норм в проекте закона предлагается расшить сферу действия уполномоченных организаций и на другие случаи, которые закрепляют право на вознаграждение за субъектами авторского права и смежных прав. В целом, предлагается распространить деятельность уполномоченных организаций коллективного управления на случаи: кабельной ретрансляции произведений; права следования; репрографического воссоздания произведений; воссоздание в домашних условиях и в личных целях произведений, исполнений, зафиксированных в фонограммах, видеограммах, их экземплярах, а также аудиовизуальных произведений и их экземпляров; публичного исполнения, публичного извещения, публичного показа кабельной ретрансляции фонограмм, видеограмм, опубликованных с коммерческой целью, а также исполнений, зафиксированных в этих фонограммах и видеограммах авторского права.