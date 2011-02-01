Главное на 1 февраля (вечер)

Земли сельскохозяйственного назначения смогут приобретать только физические лица Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, это предусмотрено разработанным ведомством законопроектом «О рынке земель».

В частности, в новой редакции законопроекта «О рынке земель» из перечня лиц, которые имеют право на приобретение земли сельскохозяйственного назначения, изъяты юридические лица Украины.

«Мы убрали «юридические лица», потому что учредителями юридического лица могут быть граждане Украины и иностранные граждане. Они могут это юридическое лицо приобрести или купить, передать корпоративные права иностранным гражданам», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Он пояснил, что хотя данное изменение будет «не очень хорошо для экономики», в ведомстве не видят другого способа препятствовать покупке сельхозземель иностранными гражданами.

Согласно законопроекту, право на приобретение сельхозземель имеют только граждане Украины и государство в лице специализированного учреждения или органов местного самоуправления.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что законопроект «О рынке земель» будет представлен на рассмотрение парламента до середины февраля.

Он добавил, что для того чтобы закон начал действовать, необходимо принять два постановления Кабинета министров – о создании специализированного государственного учреждения и об ограничении предельных площадей земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые приобретаются физлицом.

По словам замглавы Госземагентства, предусматривается, что специализированное государственное учреждение, которое будет заниматься созданием фонда сельхозземель государственной собственности, может быть подчинено Кабмину или Министерству аграрной политики и продовольствия.

В частности, основной задачей учреждения будет выкуп земельных паев у собственников, которые их не используют, а также концентрация земель государственной собственности, оно также сможет продавать землю и сдавать ее в аренду.

Сегодня в Киеве правительство начало второй этап обсуждения пенсионной реформы с проведения учебного семинара для представителей региональных средств массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Во время семинара он отметил, что главной целью второго этапа обсуждения пенсионной реформы станет выработка оптимального варианта законопроекта, который будет учитывать интересы общества.

«Очень важно, что общественное обсуждение не только стало информированием общества о содержании и особенностях реформы, но и предоставило нам очень полезную обратную связь, ценные предложения, которые обязательно будут учтены», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он добавил, что привлечение общества к дискуссии вокруг пенсионной реформы является свидетельством открытости правительства.

На протяжении второго этапа обсуждения пенсионной реформы состоятся тематические региональные пресс-клубы во Львове, Черновцах, Симферополе, Николаеве, Днепропетровске, будут проводиться круглые столы и другие публичные мероприятия.

Также 16 февраля состоятся тематические парламентские слушания.

С.ТИГИПКО отметил, что в рамках первого этапа общественного обсуждения, которое началось 21 декабря 2010 года, во всех областях Украины состоялись региональные совещания по вопросам информирования общества относительно ключевых аспектов реформы. В этих совещаниях, в частности, принимали участие С.ТИГИПКО, председатель Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК, директор Института демографии НАН Украины Элла ЛИБАНОВА, представители общественности и местной власти.

В Украине в 2010 году продано 4 976 земельных участков и прав аренды на них общей площадью 9539,74 га на общую сумму 1,59 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного агентства земельных ресурсов Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с начала 2010 года в Государственный и местные бюджеты поступило 1,4 млрд. грн., в том числе в Госбюджет – 136,59 млн. грн.

В прошлом году на земельных торгах продан 151 земельный участок площадью 65,43 га и стоимостью 125,41 млн. грн. и права аренды на 482 земельных участка площадью 7827,45 га на сумму 20,7 млн. грн.

Сегодня в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ.

Работа миссии будет продолжаться с 1 по 11 февраля т.г. для проведения дискуссий о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by.

Украина не осуществляла экпортные поставки электроэнергии в Беларусь в январе.

Об этом сказано в пресс-релизе НАК «Энергетическая компания Украины», переданном сегодня агентству УНИАН.

В частности, пресс-служба, комментируя сокращение объемов производства электроэнергии тепловыми электростанциями в январе, отметила, что это связано с увеличением доли АЭС в общем объеме выработки, а также «отсутствием экспорта электроэнергии в Беларусь, который в январе прошлого года составлял 258 млн. кВт/ч».

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом от 30 января этого года утвердил помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в I-IV кварталах 2011 года пакетов акций хозяйственных обществ и холдинговых компаний.

Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества Украины.

Всего в утвержденном плане-графике 105 объектов на приватизацию, при этом отсутствуют объекты энергетики, а также другие крупные объекты, о планируемой приватизации которых в этом году ранее заявляло руководство ФГИУ.

В соответствии с утвержденным планом-графиком, на продажу в этом году планируется выставить, в частности, ранее уже выставляемые на продажу госпакеты акций ОАО «Херсонский хлопковый комбинат», ОАО «Киевский мотоциклетный завод», ОАО «Росава», АХК «Укрнафтопродукт», ОАО «Авиакомпания «Аэролюкс», ПАО «Завод «Маяк», ОАО «Макеевский металлургический комбинат» и пр.

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 млрд. 681,109 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 27 апреля 2011 года (срок обращения 84 дня) и доходностью 5,5% годовых в бюджет удалось привлечь 622,31 млн. грн.; 13 июля 2011 года (161 день) и доходностью 6,75% - 543,810 млн. грн.

Минфин также разместил дисконтные амортизационные государственные облигации на сумму 514,989 млн. грн. По бумагам предусмотрено 6 этапов погашений (каждые полгода) в сумме 54,85 грн., начиная с 3 августа 2011 года.

Кабинет Министров Украины пока не устанавливал на 2011 год порядок выплаты компенсаций по обесцененным вкладам советского «Сбербанка».

Об этом УНИАН сообщил юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Андрей КОНОПЛЯ.

По его словам, на каждый год непосредственно в законе о госбюджете отдельной статьей должны предусматриваться расходы на компенсации обесцененных вкладов, а порядок проведения компенсационных выплат устанавливается Кабинетом Министров. «На 2008 и 2009 годы такой порядок был установлен… И хотя в законе о госбюджете на 2010 год такая статья расходов была предусмотрена, но порядка, утвержденного Кабинетом Министров, не было», – сказал юрист.

По его словам, статьи расходов госбюджета на выплату обесцененных вкладов в законе о госбюджете на 2011 год нет, поэтому нет порядка их возмещения, который устанавливает правительство.

А.КОНОПЛЯ отмечает, что в госбюджете на 2011 год предусмотрено, что по результатам выполнения госбюджета в январе-июне 2011 года с учетом состояния социально-экономического развития на рассмотрение Верховной Рады может быть вынесено предложение относительно увеличения расходов на постепенные компенсации гражданам по обесцененным денежным сбережениям.

«Если говорить о судебной практике, то есть позиция Верховного Суда, которая была озвучена еще в 1999 году. Да, можно обращаться в суд, но только в размере, который предусмотрен Порядком, утверждаемым на каждый год Кабинетом Министров, которого на 2011 год нет», – отметил юрист. При этом, подчеркнул он, необходимо учитывать, что «Ощадбанк» проводит выплату проиндексированных сбережений в рамках, предусмотренных для этого государственным бюджетом, и при условии фактического перечисления денежных сумм.

«Фактически, кроме того, что это должно быть предусмотрено госбюджетом, эти средства должны быть перечислены из госбюджета на счета «Ощадбанка», – сказал А.КОНОПЛЯ.

(УНИАН)