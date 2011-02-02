Кандидатура лидера крымских татар Джемилева выдвинута на соискание Нобелевской премии

Общество защиты угнетенных народов выдвинуло кандидатуру правозащитника и диссидента, председателя Меджлиса крымских татар Мустафы ДЖЕМИЛЕВА на соискание Нобелевской премии мира 2011 года.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Это человек прямой, мужественный, очень много сделавший для движения крымских татар за реабилитацию и возвращение на родину. Я был бы рад, если бы это выдвижение завершилось награждением», - сказал председатель российского правозащитного общества «Мемориал» Сергей КОВАЛЕВ.

Вместе с тем он высказал сомнение в том, что Нобелевский комитет примет такое решение. «Нобелевский комитет норвежского стортинга ведет себя более чем странно. В его решениях главный фактор - это политиканство довольно низкого уровня. Потому список нобелиатов по этой премии мира производит такое странное впечатление», - заявил С.КОВАЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, кандидатуру М.ДЖЕМИЛЕВА на присуждение Нобелевской премии мира уже выдвигал в 2009 году Президиум Организации непредставленных наций и народов.

По мнению авторов резолюции Президиума Организации, М.ДЖЕМИЛЕВ «проявил силу характера и незаурядную стойкость» в проведении ненасильственной кампании по восстановлению прав крымских татар.

Кроме того, М.ДЖЕМИЛЕВ провел 15 лет жизни в тюрьмах и лагерях, защищая права человека.