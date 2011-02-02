Анонс на 2 февраля

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

* Состоится заседание архитектурно-градостроительного совета. Планируется рассмотреть: предпроектные предложения по благоустройству 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский»; эскизный проект многофункционального комплекса на ул. Берковецкой, 6; проект офисного центра по ул. Жилянской, 68 и другие проекты

* Круглый стол на тему: “Риски мирового продовольственного кризиса и вызовы для Украины”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: Григорий Калетник, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК; Александр Маренец, ген.директор Аграрного фонда Украины; Анатолий Розгон директор развития аграрного рынка Минагрополитики и продовольствия Украины; Петр Саблук, директор ННЦ «Институт аграрной экономики»

* Состоится заседание рабочей группы Комитета по вопросам транспорта и связи по вопросам законодательного обеспечения безопасности движения на транспортно-дорожном комплексе Украины, где будут рассмотрены вопросы о подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере автомобильного транспорта.

* Пресс-конференция на тему: "Третейское судопроизводство под угрозой ликвидации". Учасники: Юлия Бенцлер, директор ВО защиты прав потребителей финансовых услуг; Анатолий Жуков, председатель третейского суда Ассоциации украинских банков, председатель совета юристов АУБ; Юрий Михальський, председатель Третейской палаты Украины, заслуженный юрист Украины; Геннадий Пампуха, председатель Всеукраинской третейской лиги

* Пресс-конференция на тему: "Качество и безопасность: реалии на рынке строительных материалов". Участники: глава Наблюдательного совета Ассоциации "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий" Иван Салий и председатель правления Союза потребителей Украины Леонид Школьник. Состоится презентация Всеукраинской программы защиты прав потребителей "Лидер качества строительных материалов" и знака качества "Высокое качество - честная цена". Также состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Союзом потребителей Украины и Ассоциацией "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий".

* Круглый стол на тему: "Животноводство Украины: быть или не быть". Организатор - журнал "Животноводство сегодня". Участники: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и руководители животноводческих хозяйств. Вопросы: состояние и перспективы развития украинского животноводства, экономические реформы в отрасли, факторы оптимизации производства, эффективность господдержки производителей, инвестиционная привлекательность животноводческого бизнеса.

* Состоится голландско-украинский форум по агробизнесу на тему: «Производство молока в Украине: Как улучшить эффективность и производительность?». Организаторы - Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», Посольство Королевства Нидерланды в Украине и Агентство AgriEvent при поддержке «Киевской Международной Контрактовой Ярмарки»

* Состоится заседание Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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