ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Тигипко купил у народного депутата Дмитрия Святаша «кусочек» страховщика», в котором пишет - 23% акций компании «Украинский страховой стандарт» приобрела группа «ТАС», подконтрольная вице-премьер-министру Сергею Тигипко…

http://delo.ua/finance/tigipko-kupil-u-narodnogo-depu-151367/

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Также «Дело» публикует материал «Долг Кабмина перед Нацбанком за 2010 год вырос на 9 миллиардов гривен», в котором пишет – НБУ за 2010 год увеличил вложения в ценные бумаги правительства Украины почти на 20%…

http://delo.ua/finance/dolg-kabmina-pered-nacbankom-z-151364/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Трубы не горят» пишет – вчера истек срок для продления Россией пошлин в отношении импорта украинских стальных труб. Постановление правительства РФ об этом так и не было опубликовано, что дало украинским производителям основание заявить об отмене ограничений. Но российская сторона утверждает, что задержка с публикаций документа является технической, а пошлины будут не только продлены, но и увеличены…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1577943

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Энергосообщество потребления» пишет – Украина стала полноправным членом Европейского энергетического сообщества. Это обязывает страну привести нормы в энергетической и газотранспортной сферах в соответствие с правилами Евросоюза. Для этого необходимо реорганизовать "Нафтогаз" и найти в ближайшие 7 лет $15-20 млрд на модернизацию электроэнергетики. Выполнить эти требования практически невозможно: по сути, Европа получила механизм влияния на страну, не предложив ничего взамен, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1577945

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«Экономические известия» в публикации «Египет всколыхнет зерно» пишут - гражданские протесты в Египте могут активизировать закупку продовольствия в странах Северной Африки. Перераспределение экспортно-импортных потоков приведет к очередному удорожанию зерна, если ситуация не стабилизируется в ближайшее время…

http://markets.eizvestia.com/full/egipet-vskolyhnet-zerno

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Также «Экономические известия» в публикации «Украинское руководство заявляет о намерении снизить зависимость от российского газа» пишут - способствовать диверсификации поставок должен терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ-терминал) на черноморском побережье…

http://state.eizvestia.com/full/ukrainskoe-rukovodstvo-zayavlyaet-o-namerenii-snizit-zavisimost-ot-rossijskogo-gaza

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Также «Экономические известия» в публикации «Землю пустят в оборот» пишут - Кабмин планирует отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 января 2013 г. Правительству потребуется полтора-два года на создание рынка сельскохозяйственных земель…

http://state.eizvestia.com/full/zemlyu-pustyat-v-oborot

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«Газета по-киевски» в публикации «Черновецкий отдыхает в Тбилиси» пишет – читатель издания сообщил, что видел мэра в конце января в пятизвездочном отеле Radisson Blu, расположенном в центре города, на площади Революции роз…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/02/041059.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Билет на Евро-2012 получит один из 50 желающих» пишет – обычные болельщики получат всего 41% билетов. А право их приобрести нужно выиграть в лотерею УЕФА. При том, что стоимость билетов на матчи Евро-2012 будет от 30 до 600 евро…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/02/040225.html

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Издание «Сегодня» в публикации «МВФ похвалил Украину за успехи» пишет - глава миссии МВФ, которая приехала в Киев 1 февраля, отметил успех Украины в выполнении большинства показателей, предусмотренных программой "Stand-by"…

http://www.segodnya.ua/news/14218648.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Миллиард на биржу» пишет – две главные биржи России стоят $4,6 млрд, решили брокеры и чиновники. Вчера пять акционеров РТС согласились продать ММВБ 53,7% акций биржи. Для сделки РТС оценили в $1,15 млрд, а ММВБ — втрое дороже…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254290/milliard_na_birzhu

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Также «Ведомости» в публикации «Суд не пускает BP в Россию» пишут – российские акционеры ТНК-BP одержали первую победу над BP в лондонском суде. Тот заморозил сделку британской компании и «Роснефти» до 25 февраля…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254292/sud_ne_puskaet_bp_v_rossiyu

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Издание «Известия» в публикации «Коммунальные услуги подорожали в пять раз» пишет – в 2011 году исполнится 10 лет с того момента, как мэрия Москвы впервые попыталась ввести в городе 100-процентную оплату жилищно-коммунальных услуг. Недавно заммэра Андрей Шаронов пообещал, что "в течение нескольких лет власти Москвы обяжут платежеспособных горожан оплачивать 100%…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151110/

(УНИАН)