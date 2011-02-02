Оппозиция обратится в КС относительно неконституционности изменений в Основной Закон

Фракции "БЮТ-Батькивщина" и “Наша Украина – Народная самооборона” обратятся в Конституционный Суд относительно неконституционности принятых изменений в Конституцию Украины в части продления полномочий нынешнего состава Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей САС.

«В ближайшее время мы подготовим соответствующее представление», - сказал народный депутат.

Он напомнил, что субъектом обращения являются 45 народных депутатов.

«Мы будем ожидать в Конституционном Суде рассмотрения этого дела. Я думаю, что мы сможем обеспечить соответствующее юридическое сопровождение этого процесса», - сказал С.САС.

В свою очередь, народный депутат от фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ отметил, что фракция НУ-НС также поддержит инициативу "БЮТ-Батькивщина" и поставит свои подписи.

«Мы готовы эту инициативу поддержать. Нет необходимости, чтобы мы что-то отдельно делали», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

“За” проголосовали 310 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батькивщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.

Фракция «БЮТ-Батькивщина» исключила из своего состава семь народных депутатов, которые голосовали за внесение изменений в Конституцию.