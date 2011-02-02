Главное на 2 февраля (день)

Украина и Россия согласовали проект создания СП по фабрикации ядерного топлива

Государственный концерн «Ядерное топливо» и топливная компания «ТВЭЛ» (Российская Федерация) согласовали проект учредительного договора о создании совместного украинско-российского предприятия по фабрикации в Украине ядерного топлива.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте госконцерна, со ссылкой на итоги заседания специальной рабочей группы в Киеве 27-28 января т.г.

«В ходе заседания стороны рассмотрели и в целом согласовали проект учредительного договора о создании совместного украинско-российского предприятия по производству ядерного топлива», – сказано в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели вопрос о ходе разработки технико-экономического обоснования строительства завода.

Участники переговоров также договорились о визите украинской стороны на ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (РФ) для ознакомления с процессом производства ядерного топлива, поставляемого для нужд АЭС Украины.

Справка УНИАН. 27 октября 2010 года топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Согласно договору, доля Украины в СП составит 50%+1 акция, России – 50%-1 акция.

Ранее «ТВЭЛ» прогнозировала юридическое оформление совместного предприятия по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива к концу 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

5 ноября 2010 года "Ядерное топливо" определило ГП "УкрНИПИпромтехнологии" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) разработчиком ТЭО строительства завода. Разработку ТЭО планируется завершить до мая 2011 года.

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Азаров вызывает «на ковер» руководство областей с максимальными долгами за газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ намерен заслушать на следующем заседании Кабинета министров руководителей областей, которые имеют максимальные долги за использованный природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании КМУ.

«Требую, чтобы на следующее заседание правительства вызвали наибольших должников – руководителей регионов, которые позволяют себе не платить (за газ – УНИАН). И мы предметно и принципиально разберемся на заседании Кабмина с ними», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что сегодня нет никаких оснований не рассчитываться с долгами, поскольку остатки средств в местных бюджетах составляют приблизительно 10 млрд. грн., а долги перед предприятиями теплокоммунэнерго достигают 3 млрд.

«Видно, что никаких объективных оснований для задолженности нет. Какие еще могут быть первоочередные расходы, когда не уплачено за природный газ? На самом деле, это беспринципность и отсутствие дисциплины некоторых руководителей», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что не видит принципиальной позиции Министерства энергетики и угольной промышленности в решении вопроса ликвидации задолженности за потребленный газ.

Как сообщал УНИАН, по данным оперативного мониторинга, наибольшая задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), у предприятий ТКЭ Донецкой (621 млн. грн.), Днепропетровской (567 млн. грн.), Харьковской (526 млн. грн.), Луганской (215 млн. грн.), Запорожской (200 млн. грн.), Одесской (187 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Львовской (164 млн. грн.), Полтавской (133 млн. грн.) областей, а также АР Крым (142 млн. грн.).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ демонстрируют теплоснабжающие предприятия Закарпатской (28%), Волынской (30%), Кировоградской (34%), Донецкой, Луганской (по 36%), Днепропетровской (37%) областей, а также АР Крым (31%).

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

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Азаров: поступления в Госбюджет в январе выросли на 21% – до более 19 млрд. грн.

Поступления средств в Государственный бюджет Украины в январе текущего года выросли более чем на 21% по сравнению с январем 2010 года, превысив 19 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

При этом он отметил, что по январю на 100% профинансированы Пенсионный фонд и «чернобыльские» выплаты, субсидии за коммунальные услуги и энергоносители, а также другие социальные выплаты.

Н.АЗАРОВ также отметил, что, по сравнению с январем 2010 года, в январе т.г. доходы также выросли, и на остатках местных бюджетов находится около 10 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации, обнародованной 12 января на сайте Государственного казначейства Украины, доходы Государственного бюджета Украины за 2010 год, по оперативным данным, составили 240,398 млрд. грн., что на 5,7%, или на 14,598 млрд. грн., меньше, чем было запланировано (254,996 млрд. грн.).

Данные по доходам предоставлены с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа.

Доходы общего фонда, по сравнению с планом, недовыполнены на 1,3% и составили 207,473 млрд. грн.

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В Киеве квартплата с учетом коммунальных услуг вырастет на 25-28%

С 1 марта с.г. для киевлян квартплата с учетом стоимости коммунальных услуг вырастет в среднем на 25-28%.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

«Если за среднестатистическую двухкомнатную квартиру площадью 46 кв. м., где проживают 3 человека, с учетом газа и электроэнергии плата составляла 432 грн. до 1 февраля, то с 1 марта будет где-то около 540 грн. Это при своевременной оплате. Это приблизительно 25%», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ, приводя в качестве примера расчеты мэрии.

Он отметил, что тариф за отопление, начиная с 1 февраля, будет составлять 3,10 грн. за 1 кв. м, тогда как до этого он был 2,26 за 1 кв. м отопительной площади (повышение на 27%); тариф на холодную воду до февраля действовал на уровне 1,62 грн. за 1 кубометр, новый тариф с 1 марта - 1,80 грн. за 1 кубометр со “скидкой” (при оплате до 20 числа – УНИАН) - 10% рост, и 1,98 грн. за 1 кубометр без нее (18%); старый тариф за водоотвод – 1,25 грн. за 1 кубометр, новый – 1,38 грн. за 1 кубометр (9%) и 1,52 грн. за 1 кубометр (18%).

Что касается горячей воды, то руководитель управления озвучил тарифы, в соответствии с которыми с 1 марта услуга повысится на 26% - из 11,75 грн. до 15,89 грн. за 1 кубометр, а со «скидкой» - на 21% - до 14,86 грн. за 1 кубометр.

Относительно новой стоимости услуг за содержание домов и придомовых территорий В.ЯСТРУБИНСКИЙ привел следующие цифры, которые говорят о среднем росте этих услуг по столице: «За квартплату – у нас средний тариф был 1,96 грн., а стал 2,88 грн., если платите до 20 числа. Это в среднем. Если после 20 числа - то 3,16 грн. Но это в среднем, потому что есть дома, где 1 грн., а есть, где 5 грн. тариф».

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 февраля 2011 года началось повышение тарифов на ЖКУ для населения в соответствии с решениями НКРЭ. Также мэрия столицы подписала распоряжение о введении в действие с 1 февраля с.г. новых тарифов за содержание домов и придомовых территорий для каждого отдельно взятого жилого дома.

По данным КГГА, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.

Газета “Хрещатик” напечатала приложения к распоряжению КГГА от 27 января 2011 г. №99 “Об установлении тарифов на тепловую энергию и установление тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению горячей водой исполнителям этих услуг всех форм собственности для осуществления расчетов с населением”. Согласно документу, в Киеве с 1 марта вырастут на 10-18% тарифы для населения на холодную воду и водоотвод и соответственно увеличится стоимость горячей воды и ее отвод – на 23-28% по сравнению с январскими тарифами.

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Поступления от приватизации в январе составили 6,8 млн.грн. – 0,068% годового плана

В Украине, по предварительным данным, в январе 2011 года от приватизации государственного имущества поступило 6,8 млн. грн., что составляет 0,068% от задания, установленного госбюджетом на этот год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, кроме того, поступления средств в госбюджет от аренды государственного имущества составили 42,7 млн. грн. – 6,5% годового плана.

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества на этот год установлен на уровне 10 млрд. грн. Годовой план поступлений от аренды госимущества составляет 655 млн. грн.

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Клюев: мировое соглашение с Vanco Украина подпишет в феврале

Мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что на сегодняшний день практически завершены переговоры по условиям этого соглашения.

«В феврале мы его подпишем. Штрафных санкций для государства не будет – мы договорились. Мы внесли в соглашение (о разработки шельфа Черного моря – УНИАН) кое-какие корректировки, поскольку действует новый Налоговый кодекс в Украине с 2011 года, а соглашение было подписано в 2007 году. То есть там какие-то небольшие корректировки есть, но каких-то глобальных – нет», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что контракт с Vanco по разработке шельфа Черного моря, подписанный в 2007 году, выгодный для Украины.

«Контракт с Vanco выгодный. Я этот контракт готовил в течение 2006 и 2007 годов, подписывал его своими руками и этого не скрываю. Он выгоден для Украины. Фактически 50% продукции, которую будет добывать Vanco, будет собственностью государства Украина. И я сожалею, что этот инвестиционный проект не начал реализовываться в конце 2007-го – начале 2008 года. Уже бы был положительный эффект и результат», – сказал А.КЛЮЕВ.

Напомним, Кабинет Министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции (СРП).

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

УНИАН