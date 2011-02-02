Янукович 3-4 февраля посетит Польшу

3-4 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по приглашению Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО посетит Республику Польшу с государственным визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главной целью визита является дальнейшее углубление отношений с Республикой Польша как близким соседом и стратегическим партнером Украины.

В ходе визита предусматриваются переговоры В.ЯНУКОВИЧА с Б.КОМОРОВСКИМ и другими руководителями Польши.

Программа визита будет проходить в городах Варшава и Гданьск.

3 февраля Президент Украины вместе с польским коллегой будет председательствовать на украинско-польских переговорах, по итогам которых состоится подписание двусторонних документов и совместная пресс-конференция глав двух государств.

Значительное внимание во время визита будет уделяться вопросам украинско-польского сотрудничества в подготовке к проведению Евро-2012. Так, президенты Украины и Польши осмотрят строение Национального стадиона Варшавы и ознакомятся с ходом его строительства.

Также Президент Украины примет участие в 10-м Экономическом форуме «Украина – Польша» и Конференции руководителей регионов Украины и Республики Польша.

Планируется также, что 4 февраля В.ЯНУКОВИЧ посетит Гданьск, где встретится с представителями местной власти и деловых кругов.