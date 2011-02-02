Украина может направить миротворческий контингентв Кот-д’Ивуар

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина может сыграть стабилизирующую роль в Кот-д’Ивуаре, направив туда миротворческий контингент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросу о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки миротворческой операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что 19 января 2011 года Совет национальной безопасности ООН принял резолюцию о расширении миротворческой операции в Кот-д’Ивуаре.

«Таким образом, вопрос о разногласиях между определенными странами относительно способов преодоления кризиса в этой стране окончательно исчерпан», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, он сообщил, что к Украине обратился лично генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун с просьбой усилить поддержку Украины в миротворческой операции в этой стране.

При этом генсек подчеркнул, что ООН высоко оценивает вклад Украины в обеспечение глобального мира и безопасности через участие в миротворческих операциях.

В.ЯНУКОВИЧ также очертил непростую ситуацию, которая на сегодня сложилась в Кот-д’Ивуаре, особенно после президентских выборов, и какую это несет угрозу для дестабилизация ситуации в странах Западной Африки.

Он подчеркнул, что сегодня ООН принимает все возможные меры по стабилизации ситуации в Кот-д’Ивуаре. В частности, было принято решение увеличить миротворческий контингент в стране еще на 2 тыс. военнослужащих.

Также в резолюции ООН предусматривается продолжение выполнения функций двумя военно-транспортными вертолетами Ми-8 МТ с экипажами и перебазирование на временной основе трех боевых ударных вертолетов Ми-24 с экипажами, которые сегодня находятся в Либерии (это украинские вертолеты - УНИАН).

«Дело в том, что других боевых вертолетов в том регионе, кроме наших, нет», - сказал он.

Он отметил, что как Президент Украины исходит из того: резолюция Совбеза ООН имеет высшую легитимность и является обязательной для выполнения всеми странами-членами ООН.

Также он подчеркнул, что Украина – миротворческое государство и это признано миром.

По его словам, участие нашего контингента даст возможность поддерживать их боевую форму, а также предоставит серьезный опыт.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, участие Украины в миротворческой операции даст возможность повысить и экономическое сотрудничество в этом африканском регионе.

Исходя из этого, он считает, что решение направить миротворческий контингент будет отвечать национальным интересам Украины.

В то же время, Президент отметил, что нужно учитывать и опасения некоторых политиков о том, что ситуация в Кот-д’Ивуаре может обостриться в любой момент, и украинские военные могут стать непосредственными участниками конфликта.

«Такое мнение тоже есть, и мы должны это учитывать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, предложив членам СНБО продумать дополнительные меры по усилению безопасности для украинского контингента, если решение об их направлении будет принято.

Как известно, решение о направлении миротворческого контингента принимает ВР по представлению главы государства.