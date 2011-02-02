Анонс на 3 февраля

* Президент Украины Виктор Янукович посетит с двухдневным государственным визитом Республику Польшу. Программа визита будет проходить в городах Варшава и Гданск. 3 февраля Президент Украины вместе с польским коллегой будет председательствовать на украинско-польских переговорах, по итогам которых состоится подписание двусторонних документов и совместная пресс-конференция глав двух держав. Планируется также, что 4 февраля Виктор Янукович посетит г.Гданск, где встретится с представителями местной власти и деловых кругов.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится семинар на тему: «Эффективное выращивание кукурузы и рапса в Украине». Организаторы - Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», Монсанто Украина и агентство «AgriEvent» при поддержке «Киевской Международной Контрактовой Ярмарки».

* При участии председателя Государственной налоговой службы Украины Виталия Захарченко и президента Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентины Арбузовой состоится заседание правления АНПУ. Во время мероприятия состоится брифинг председателя ГН Украины Виталия Захарченко и президента АНПУ Валентины Арбузовой.

* В Министерстве внутренних дел Украины состоится брифинг при участии заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Черных на тему: «Декриминализация сферы земельных отношений».

* Состоится семинар на тему: "Стратегическое планирование урожая как инструмент реализации ресурсоэффективности и повышения урожайности". Участники: Кристина Турилова, руководитель программы IFC "Инвестиции в ресурсоэффективность в Украине", Рене Кремерз, Fieldlook, Нидерланды.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: «Предварительные макроэкономические итоги года: инфляция, экономическая активность, платежный баланс».

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Куда ведет «реформа ЖКХ»? Десять вопросов Правительству». В работе примут участие: Алексей Кучеренко, председатель Наблюдательного Совета Союза собственников жилья Украины, министр по вопросам ЖКХ (2008-2010гг.), депутат ВР Украины 3, 5, 6 созывов; президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов жилищно-коммунального хозяйства Украины Сергей Бульбас и правовед Татьяна Монтян (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Предприятие, отказывающееся кормить солдат в Киевской области, работает в этих частях незаконно.” С 26 января более 400 военнослужащих не получают дневные порции хлеба от государственного предприятия - поставщика питания. Военные уже вынуждены самостоятельно выпекать себе хлеб, используя неприкосновенные запасы муки, однако имеющиеся в частях технологические мощности не позволяют выполнять суточные нормы питания. В ходе пресс-конференции Дмитрий Медведев, директор предприятия «Провідна продовольча компанія», работающего на рынке питания военных, расскажет о настоящих причинах сбоев и путях разрешения этой ситуации. К участию приглашены также руководители Минобороны Украины (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Контактный телефон: 067-411-13-01. Нужна аккредитация. Телефон: 0939815456.

* В терминале «F» Международного аэропорта «Борисполь» состоится презентация авиакомпании «Донавиа» и нового рейсу в Ростов-на-Дону. В рамках презентации запланировано проведение пресс-конференции при участии: председателя Госавиаслужбы Анатолия Колесника, ген.директора ГП МА «Борисполь» Бориса Шахсуварова, ген.директора ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Олега Чернова, ген.директора авиакомпании «Донавиа» Виталия Головина, председателя ПМТУ Росавиации Александра Чумака, руководства Администрации Ростовской области и других.

* Пресс-конференция на тему: «Отопительный сезон в Украине: почему углубляется кризис в теплоэнергетике и каких еще сюрпризов ожидать?». Эксперты, в частности, президент Всеукраинской ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук, президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ Украины Сергей Бульбас, вице-президент Ассоциации городов Украины и общин Мирослав Питцик проанализируют причины кризисных явлений в теплоэнергетике и предложат мероприятия по стабилизации работы отрасли.

* Состоится семинар по эффективному выращиванию картофеля в Украине на тему: «Современные технологии + высококачественные семена = формула успеха». Организаторы - Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», компания «КВС Украины» и агентство «AgriEvent» при поддержке «Киевской Международной Контрактовой Ярмарки».

* Состоится внеочередное заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, в повестку дня которого включены такие вопросы: О ходе подготовки к приватизации государственного пакета акций в уставном капитале ЗАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины»; Об утверждении плана работы Комиссии на период работы восьмой сессии шестого созыва.

* В посольстве Латвии в Украине состоится информативное мероприятие о перспективах инвестиций на рынке недвижимости Латвии, а также о возможностях Украинским гражданам получить вид на жительство в Латвии. Организаторы - Латвийская компания по недвижимости «Latio» и девелоперская компания «Baltijas Ofiss». Участники: Эдгарс Шинс, председатель правления крупнейшей в Латвии компании по недвижимости «Latio», Марине Красовская, представитель девелоперской компании «Baltijas Ofiss», Мария Каплун, представитель латвийской национальной авиакомпании «airBaltic».

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