Главное на 2 февраля (вечер)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает невозможной модернизацию украинской газотранспортной системы без участия главного заказчика услуг газового транзита - Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью польским СМИ.

“Без участия России, которая является главным поставщиком этого сырья, не можем реализовать этот проект. Без нее не имеем в этой сфере никакой перспективы”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что участие Европейского Союза в консорциуме по модернизации украинской ГТС будет способствовать прозрачности в схемах поставки газа и повысит безопасность поставок в Европу.

Президент отметил, что Украина заинтересована в увеличении объемов транзита газа через свою территорию в государства ЕС.

“Это прагматичные желания, потому что с ними связано благосостояние наших детей и будущее государства”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Ставка транзита российского газа по территории Украины в первом квартале 2011 г. выросла на 2,2% - до 2,84 долл. за тысячу кубометров на 100 км, по сравнению с 4-м кварталом 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ надеется, что приватизация объектов теплогенерации может начаться со второго квартала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Сейчас идет чисто техническая процедура. Указы Президент подписал, все постановления Кабинета Министров уже приняты. Я думаю, что в течение первого квартала их (объекты теплогенерации – УНИАН) подготовят уже к приватизации и после первого квартала начнется сам процесс», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что правительство заинтересовано в том, чтобы процесс приватизации объектов теплогенерации начался как можно быстрее.

«Мы заинтересованы, чтобы это как можно быстрее было реализовано», – сказал первый вице-премьер-министр.

Импорт сжиженного газа в Украину в январе 2011 г. составил 16,26 тыс. тонн, что почти в 7 раз больше аналогичного показателя 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Согласно сообщению, поставки данного вида топлива в январе осуществлялись в основном из двух стран – Казахстана (8,89 тыс. тонн) и России (7,27 тыс. тонн). Незначительные объемы также поступили из Беларуси и Великобритании.

В то же время экспорт сжиженного газа из Украины в январе 2011 г. составил 3,43 тыс. тонн, что на 31% меньше, чем в январе 2010 г. Топливо поставлялось в основном в Россию.

Увеличение объемов импорта сжиженного газа в начале 2011 г. участники рынка объясняют несколькими факторами. Среди них – благоприятная ценовая конъюнктура на внешнем рынке и снижение производства данного топлива украинскими предприятиями.

Также на объеме импорта сжиженного газа отразились поставки данного топлива для переработки на ООО «Карпатнефтехим» (3-5 тыс. тонн), которое в январе 2010 г. не работало.

Кроме того, на общий показатель ввоза топлива повлияли опасения участников рынка относительно возможного введения импортных пошлин, инициируемого Министерством энергетики и угольной промышленности.

Финансы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC на сумму 2 млрд. 385,05 млн. грн. (эквивалент 300 млн. долл.) с ограниченным регрессом на эмитента и с фиксированной ставкой в 11% долгосрочный рейтинг «B» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что облигации со сроком погашения в феврале 2014 года будут использованы исключительно для финансирования депозита, который номинирован, финансируется и погашается в украинских гривнах, но расчеты по которому осуществляются в долларах США. Депозит будет размещен в ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»).

«Укрэксимбанк» имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D», рейтинг поддержки «4», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(ukr)». Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «стабильный».

Рейтинги дефолта эмитента, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки «Укрэксимбанка» обусловлены потенциалом получения поддержки в случае необходимости от властей Украины ввиду того, что банк находится в государственной собственности, и с учетом роли банка в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять такую поддержку, которая остается ограниченной, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ «B».

Biz Finance PLC, компания, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от «Укрэксимбанка» по депозитному соглашению. Требования по депозитному соглашению будут считаться по крайней мере равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным и несубординированным требованиям кредиторов «Укрэксимбанка», за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. Согласно украинскому законодательству, требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 3 квартала 2010 года, согласно отчетности по национальным стандартам бухгалтерского учета, депозиты физических лиц составляли около 22% базы фондирования «Укрэксимбанка».

Fitch отмечает, что держатели облигаций будут принимать валютный риск в связи с выплатой в долларах США по облигациям, так как все выплаты процентов и основной суммы долга будут осуществляться, исходя из обменного курса гривни к доллару. Если произойдет падение курса гривни в ходе срока сделки, то долларовые выплаты процентов и основной суммы долга по облигациям уменьшатся соответственно, таким образом снизив объем первоначальных вложений держателей в облигации в долларовом выражении.

Держатели облигаций не смогут получить выплаты по основной сумме долга в течение первого года после выпуска, даже если они могут иметь право потребовать досрочного погашения или ускорения выплат согласно условиям эмиссии. Это обусловлено решением Национального банка Украины, который запрещает изъятие депозитов или требование досрочных выплат по депозитам нерезидентами до истечения одного года от даты депозита. Соответственно, в депозитном соглашении указывается, что минимальный срок депозита может составлять один год от даты размещения согласно ограничениям действующего украинского законодательства, пока эти ограничения остаются в силе.

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Государственного экспортно-импортного банка Украины («Укрэксимбанка») на 19,997 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что увеличение было проведено за счет нераспределенной прибыли банка.

Кабинет Министров Украины определил 163 инвестиционно-инновационных проекта на общую сумму 368 млрд. грн. для реализации до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что 40% по сумме средств из общего количества проектов уже имеют реальное финансирование и программу реализации. По результатам реализации всех проектов ожидается создание более 700 тыс. рабочих мест. Больше всего проектов планируется реализовать в сфере энергетики, в частности, по добыче сланцевого газа, разработке шельфа Черного моря, строительству и реконструкции тепловых электростанций, систем энергосбережения.

«Более 40% проектов по сумме – это те проекты, которые будут реализовываться в топливно-энергетическом комплексе», – сказал А.КЛЮЕВ.

«Эти проекты будут реализовываться не только в 2011 году. У нас есть проекты, реализация которых закончится в 2012, 2013 годах, и есть некоторые проекты до 2015 года. Это крупные проекты, которые за один день нереально реализовать. Даже не то что реализовать, а оборудование под реализацию этих проектов в течение одного года обеспечить невозможно», – сказал А.КЛЮЕВ.

Генеральная прокуратура избраладля Юлии ТИМОШЕНКО подписку о невыезде в рамках второго уголовного дела - о закупке автомобилей для сельской медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного допроса в Генеральной прокуратуре.

«Они предъявили мне вторую по счету подписку о невыезде. Зачем вообще выдавать одному человеку две подписки о невыезде? Это как дважды расстрелянный. Дважды расстрелять невозможно, так же и дважды запретить выезжать просто бессмысленно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер «Батькивщины» считает, что сегодняшний допрос в Генпрокуратуре является формальным основанием после того, как ей отказали в удовлетворении ходатайства о возможности осуществить поездку в Брюссель.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня, во время допроса, никакие следственные действия не проводились.

Сельское хозяйство

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует сокращение импорта мяса в Украину в 2011 году на 100 тыс. тонн – до 270-275 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами исполняющий обязанности директора департамента Минагропрода Владимир ПИЩОЛКА.

«По предварительным данным, на этот год мы планируем импорт мяса в Украину 270-275 тыс. тонн», - сказал он, отметив, что это на 100 тыс. тонн меньше показателя 2010 года, когда импорт мяса составил 370 тыс. тонн.

В.ПИЩОЛКА отметил, что сокращение импорта мяса произойдет за счет прироста внутреннего производства мяса в Украине, в частности, за счет увеличения производства мяса птицы и свинины. При этом он добавил, что прогноз импорта мяса будет уточняться в зависимости от балансов.

Кроме того, директор департамента отметил, что правительство намерено принимать меры для контроля качества импортируемого мяса. «Если будет импорт, то только качественный. Мы будем регулировать нормативными актами, требованиями к качеству продукции, другими не можем, поскольку являемся членами ВТО», - уточнил В.ПИЩОЛКА.

15 страховых компаний создали Аграрное страховое бюро.

Об этом говорится в сообщении Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в бюро вошли СК «Альфа-Гарант», «Оранта-Сич», «АСКА», «Брокбизнес», «Эталон», «Европейский страховой альянс», «Оранта», «Провидна», СГ «ТАС», Украинская аграрно-страховая компания, «ИНГО Украина», Украинская экологическая страховая компания, Украинская пожарно-страховая компания, «Универсальная» и «УНИКА». Учредительное собрание состоялось 1 февраля т.г.

Кабинет министров Украины ввел уплату налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц при операциях по составлению документов для бесплатного получения государственных актов на право собственности на землю.

Об этом говорится в постановлении №57 от 31 января 2011 года, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, данным постановлением вносятся изменение в постановления Кабмина №844 от 5 августа 2009 года и №1112 от 21 октября 2009 года.

В частности, исключение подпункта 1 пункта 1 постановления №1112 вводит НДС и налог на доходы физических лиц при операциях, связанных с разработкой технической документации по землеустройству по составлению документов, удостоверяющих право на земельный участок, проведением государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок, в том числе заполнение бланков таких актов, а также по бесплатной выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки, которые проводятся государственными предприятиями, относящимися к сфере управления Государственного агентства земельных ресурсов и Министерства охраны окружающей среды, за счет средств государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабмина №844 от 5 августа 2009 года.

Также постановлением расширен перечень документов, которые подаются гражданином для получения государственного акта на право собственности на землю. В частности, к заявлению о выдаче акта, помимо копии документа, удостоверяющего личность, копии доверенности для уполномоченного лица, копии документа о присвоении идентификационного кода, копии решения о передаче земельного участка в собственность и технической документации по землеустройству (или проекта отвода земельного участка), подается копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов.

(УНИАН)