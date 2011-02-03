ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Саламатин нашел виновного в срыве иракского контракта», в котором пишет - глава «Укроборонпрома» уволил генконструктора КБ Морозова Михаила Борисюка за срыв контракта по поставке бронетранспортеров в Ирак. Борисюк не подчинился приказу и продолжает готовить технику к отправке на Ближний Восток, обещая сдать БТРы к марту…

http://delo.ua/ukraine/salamatin-nashel-vinovnogo-v-sr-151462/

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Также «Дело» публикует материал «Родовид Банк так и не начал возвращать деньги своим вкладчикам», в котором пишет – клиенты национализированного Родовид Банка лишены возможности снимать с депозитов, срок которых истек, даже по 100 грн. в день…

http://delo.ua/finance/rodovid-bank-tak-i-ne-nachal-vo-151430/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина отдает тепло» пишет – наиболее интересные государственные активы – пакеты акций тепловых генераций – будут проданы во II квартале этого года. Их максимальная суммарная стоимость оценивается приблизительно в $1,4 млрд. Правительство вынуждено пойти на такой шаг, чтобы стимулировать привлечение средств для модернизации электроэнергетики. Это потребует не только смены собственника, но и изменения тарифной политики в отрасли, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1578356

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Кредиты ушли из дома» пишет – падение рынка жилья прекратилось. Как в 2009-м, так и в 2010 году украинцы совершили сделки с 225 тыс. квартир, при этом в кредит было продано менее 2% жилья. Несмотря на наличие отложенного спроса и появление на ипотечном рынке новых игроков, банкиры не готовы возобновить активную выдачу кредитов на покупку недвижимости…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1578341

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«Экономические известия» в публикации «Крупнейший нефтегазовый инвестпроект может закончиться скважиной» пишут - в правительстве Николая Азарова не теряют надежды подписать мировое соглашение с компанией Vanco Prykerchenska по разработке Прикерченского нефтегазового участка Черного моря, несмотря на сложности, которые заставляют переносить сроки этого события…

http://markets.eizvestia.com/full/krupnejshij-neftegazovyj-investproekt-mozhet-zakonchitsya-skvazhinoj

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Также «Экономические известия» в публикации «Металлурги получат помощь» пишут – Кабмин сформировал список инвестпроектов, которые намерен финансировать совместно с представителями бизнеса в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Эксперты отмечают: подобная форма сотрудничества не будет пользоваться популярностью у иностранных предпринимателей. В списке на получение инвестиций — крупнейшие металлургические предприятия…

http://state.eizvestia.com/full/metallurgi-poluchat-pomoshh

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Также «Экономические известия» в публикации «Минск предпочел российский киловатт» пишут - Россия перебила цену украинским поставщикам электроэнергии в Беларусь. Из-за этого в январе Украина была вынуждена приостановить коммерческие поставки электроэнергии соседям…

http://state.eizvestia.com/full/minsk-predpochel-rossijskij-kilovatt

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«Газета по-киевски» в публикации «Работаем, чтобы есть: на продукты в Киеве уходит ползарплаты» пишет – на питание киевляне тратят половину своего заработка. При нынешних ценах все больше продуктов переходят в разряд деликатесов…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/02/205641.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Подводные камни» кредита» пишет – банки постепенно возрождают кредитование. Только в очереди желающие одолжить не выстраиваются. По данным НБУ, за минувший год уровень кредитования физлиц снизился на 13,1%…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/03/052835.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Сахар и гречка набивают себе цену» пишет - крупу продают по 25 гривен, сахар – по 9…

http://www.segodnya.ua/news/14218970.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Русское акронимическое чудо» пишет – у России будет собственная BRIC. Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка объединил четыре крупнейшие постсоветские экономики — Белоруссии, Украины, России и Казахстана — в группу стран BURK. Их объединяют громадный потенциал и неспособность его реализовать…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254377/russkoe_akronimicheskoe_chudo

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Издание «Известия» в публикации «Кудрин начал перестройку» пишет – самый влиятельный в России финансист нарисовал довольно мрачную картину будущего российской экономики. Возможности "нефтяного" роста исчерпаны, инвестклимат плох, цены растут, а в бюджете дыра. Для начала дыру прикроют приватизацией: государство продаст доли в Сбербанке, ВТБ и Россельхозбанке. Но что потом?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3151172/

(УНИАН)