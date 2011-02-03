В Раде 11 мая состоятся слушания о сотрудничестве с ЕС и Таможенным союзом

Верховная Рада Украины приняла решение о проведении парламентских слушаний «О состоянии и перспективах экономических отношений с Европейским Союзом (Зона свободной торговли) и Таможенным союзом».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 380 народных депутатов из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Соответствующие парламентские слушания состоятся 11 мая.