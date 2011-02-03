В МЧС заверяют, что дамба на Кременчугском водохранилище не аварийна

Начальник Управления МЧС в Кировоградской области Виктор ФЕДОРЧАК заверяет, что дамба на Кременчугском водохранилище в Светловодске не аварийная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По словам В.ФЕДОРЧАКА, на сегодняшний день действует государственная программа берегоукрепления. «На нашу область предусмотрено 14 млн. грн., выделено уже 800 тыс. грн. Первоочередные меры по укреплению уже приняты. Я вас заверяю, что дамба сегодня не в аварийном состоянии», - заявил он и подчеркнул, что аналогичный вывод был сделан два месяца тому назад экспертной комиссией Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Основные работы были выполнены нашей службой, теперь все зависит от финансирования из государственного бюджета. Это также работа мэрии и районной администрации Светловодска. Есть несколько запросов народных депутатов, которые обеспокоены состоянием плотины и дамбы. С нашей стороны делается все возможное», - заверил начальник УМЧС в Кировоградской области.

Дамба сооружена свыше 50 лет тому назад.