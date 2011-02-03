Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о доступе к публичной информации и изменения к закону об информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Президента в парламенте Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к публичной информации. За его принятие проголосовали 408 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил перед принятием закона председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО, данный документ предусматривает, что любая информация, которой владеет чиновник, априори должна быть доступной для общества. В то же время, по словам А.ШЕВЧЕНКО, это не касается тайной информации, конфиденциальной информации, служебной информации. Кроме того, добавил он, максимально открытой для граждан должна быть вся информация об использовании бюджетных средств.

Этот закон определяет границы и способы государственного регулирования относительно создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения информации, ее охраны и защиты.

В тот же день Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «Об информации». За принятие соответствующего решения проголосовали 412 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что основными направлениями государственной информационной политики являются: обеспечение доступа каждого к информации; обеспечение равных возможностей относительно создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения, охраны, защиты информации; создание условий для формирования в Украине информационного общества; обеспечение открытости и прозрачности деятельности субъектов властных полномочий; создание информационных систем и сетей информации, развитие электронного управления и тому подобное.

Предусматривается, что право на информацию может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержки авторитета и беспристрастия правосудия.

По порядку доступа информация разделяется на открытую информацию и информацию с ограниченным доступом. Любая информация является открытой, кроме той, которая отнесена законом к информации с ограниченным доступом. Информацией с ограниченным доступом является конфиденциальная, тайная и служебная информация.

Законом запрещается цензура – любое требование, направленное, в частности, к журналисту, средству массовой информации, его учредителю (соучредителю), издателю, руководителю, распространителю согласовывать информацию до ее распространения или наложения запрета или препятствование в любой другой форме тиражированию или распространению информации. Этот запрет не распространяется на случаи, когда предварительное согласование информации осуществляется на основании закона, а также в случае наложения судом запрета на распространение информации.

Кроме того, запрещаются вмешательство в профессиональную деятельность журналистов, контроль над содержанием распространяемой информации, в частности, с целью распространения или нераспространения определенной информации, умалчивания общественно необходимой информации, наложения запрета на освещение отдельных тем, показ отдельных личностей или распространение информации о них, запрет критиковать субъекты властных полномочий, кроме случаев, установленных законом, договором между учредителем (владельцем) и трудовым коллективом, редакционным уставом.

Преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и/или преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику, влечет за собой ответственность в соответствии с законами Украины.