Главное на 3 февраля (день)

Основные события первой половины дня

Общество

Янукович подписал закон о доступе к публичной информации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о доступе к публичной информации и изменения к закону об информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Президента в парламенте Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к публичной информации. За его принятие проголосовали 408 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил перед принятием закона председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО, данный документ предусматривает, что любая информация, которой владеет чиновник, априори должна быть доступной для общества. В то же время, по словам А.ШЕВЧЕНКО, это не касается тайной информации, конфиденциальной информации, служебной информации. Кроме того, добавил он, максимально открытой для граждан должна быть вся информация об использовании бюджетных средств.

Этот закон определяет границы и способы государственного регулирования относительно создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения информации, ее охраны и защиты.

В тот же день Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «Об информации». За принятие соответствующего решения проголосовали 412 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что основными направлениями государственной информационной политики являются: обеспечение доступа каждого к информации; обеспечение равных возможностей относительно создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения, охраны, защиты информации; создание условий для формирования в Украине информационного общества; обеспечение открытости и прозрачности деятельности субъектов властных полномочий; создание информационных систем и сетей информации, развитие электронного управления и тому подобное.

Предусматривается, что право на информацию может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержки авторитета и беспристрастия правосудия.

По порядку доступа информация разделяется на открытую информацию и информацию с ограниченным доступом. Любая информация является открытой, кроме той, которая отнесена законом к информации с ограниченным доступом. Информацией с ограниченным доступом является конфиденциальная, тайная и служебная информация.

Законом запрещается цензура – любое требование, направленное, в частности, к журналисту, средству массовой информации, его учредителю (соучредителю), издателю, руководителю, распространителю согласовывать информацию до ее распространения или наложения запрета или препятствование в любой другой форме тиражированию или распространению информации. Этот запрет не распространяется на случаи, когда предварительное согласование информации осуществляется на основании закона, а также в случае наложения судом запрета на распространение информации.

Кроме того, запрещаются вмешательство в профессиональную деятельность журналистов, контроль над содержанием распространяемой информации, в частности, с целью распространения или нераспространения определенной информации, умалчивания общественно необходимой информации, наложения запрета на освещение отдельных тем, показ отдельных личностей или распространение информации о них, запрет критиковать субъекты властных полномочий, кроме случаев, установленных законом, договором между учредителем (владельцем) и трудовым коллективом, редакционным уставом.

Преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и/или преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику, влечет за собой ответственность в соответствии с законами Украины.

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Финансы

Нацбанк предлагает продлить срок временной администрации в банках до 30 месяцев Национальный банк Украины (НБУ) инициирует в законодательном порядке продление максимального срока работы временной администрации в системных коммерческих банках с 24 до 30 месяцев.

Соответствующий законопроект №8050 был подан Национальным банком и 2 февраля зарегистрирован в Верховной Раде.

"Законопроектом предлагается предоставить Национальному банку право продлевать действие временной администрации для системообразующих банков на срок до восемнадцати месяцев", - говорится пояснительной записке к законопроекту.

Соответствующие изменения НБУ предлагает внести в статью 75 закона "О банках и банковской деятельности".

Согласно этому закону, НБУ на сегодняшний день может вводить временную администрацию сроком на 1 год и продлевать ее действие также на 1 год.

В Нацбанке считают, что в установленный на сегодня максимальный срок работы временной администрации не всегда удается восстановить платежеспособность банка.

Регулятор также обращает внимание на то, что продление срока работы временной администрации позволило бы избежать расходов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые возникли бы в случае ликвидации банка.

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Золото падает в цене - мировая экономика восстанавливается

Золото подешевело на торгах в среду, 2 февраля, на фоне признаков ускорения восстановления мировой экономики. В целом за январь золото подешевело на 6,2%, что стало самым значительным месячным падением с декабря 2009 года.

Апрельский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex в среду подешевел на 0,6% - до 1332,1 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

За 2010 год золото подорожало на 30%. Рост стоимости металла был зафиксирован десятый год подряд, что стало самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года. В последние годы удорожание драгметалла, который рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, было вызвано мировым финансовым кризисом.

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Международные валютные резервы НБУ на 2 февраля составили 35,132 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины по состоянию на 2 февраля 2011 года составили 35,132 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

По его словам, в январе т.г. Нацбанк на межбанке приобрел валюты на 704 млн. долл. (в эквиваленте). Сумму продажи валюты В.ЛИТВИЦКИЙ не уточнил, но при этом подчеркнул, что сальдо интервенции регулятора было положительным.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года международные резервы Нацбанка выросли на 3%, или 1 млрд. 036,87 млн. долл., – до 34,576 млрд. долл.

За январь-декабрь 2010 года международные резервы НБУ выросли на 30,45%, или 8,071 млрд. долл.

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Кабмин выделил свыше 10 млн. грн. для безотлагательной эвакуации украинцев из Египта

Кабинет Министров выделил 10 млн. 299 тыс. грн. для осуществления безотлагательной эвакуации граждан Украины с территории Арабской Республики Египет.

Соответствующее распоряжение №78 от 31 января размещено на сайте правительства.

Документом поручено Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

МЧС должно согласовать с Министерством финансов и Министерством экономического развития и торговли перечень расходов, связанных с осуществлением безотлагательной эвакуации граждан Украины из Египта, и обеспечить в установленном порядке закупку услуг по перевозке граждан Украины.

Распоряжением разрешается МЧС предусмотреть в договорах о закупке услуг по перевозке граждан Украины предварительную оплату в размере 100% их стоимости.

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Админреформа

Янукович предлагает в рамках админреформы ликвидировать правительственные комитеты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете министров Украины", которым предусматривается ликвидация институтов правительственных органов, действующих в системе министерств, а также правительственных комитетов.

Текст соответствующего законопроекта обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

В.ЯНУКОВИЧ объясняет необходимость принятия закона оптимизацией вопросов организации и порядка деятельности Кабинета министров.

Проектом закона также предусматривается повышение роли министра как члена правительства. С этой целью Закон "О Кабинете министров Украины" предлагается дополнить положением, в соответствии с которым первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр по решению Президента Украины возглавляет министерство.

Предложенные проектом закона изменения предусматривают исключение положений закона, которые не касаются предмета его правового регулирования, в частности, тех его норм, которые устанавливают полномочия министра как руководителя соответствующего министерства, а не как члена Кабинета министров Украины.

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в закон в части определения организации деятельности Секретариата Кабинета министров путем введения должности руководителя Секретариата Кабинета министров, уточнения структуры Секретариата Кабину, установления предельной численности работников Секретариата Кабмина.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что реализация этого законопроекта не повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета Украины.

Кроме того, по его мнению, проект закона не нуждается в проведении консультаций с общественностью.

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ТЭК

Суд возбудил дело о банкротстве Херсонской ТЭЦ

Хозяйственный суд Херсонской области возбудил дело о банкротстве ПАО «Херсонская теплоэлектроцентраль».

Об этом сказано в определении суда от 18 января т.г. по делу № 12/19-Б-11, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, инициирующим кредитором банкротства ТЭЦ выступила дочерняя компания НАК «Натофгаз Украины» «Газ Украины», то есть по сути материнская компания. Предметом иска является задолженность ТЭЦ за поставленный газ. Сумма задолженности в документе не уточняется.

Суд наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ТЭЦ, а также ввел запрет на распоряжение имуществом предприятия должностными лицами АО. Подготовительное заседание суда назначено на 17 февраля т.г.

Справка УНИАН. Херсонская ТЭЦ установленной электрической мощностью 80 МВт и тепловой – 737,7 Гкалл/ч была спроектирована и построена с целью обеспечения покрытия нужд промышленных и коммунально-бытовых потребителей Херсона в тепловой и электрической энергии.

В сентябре 2009 года ОАО «Херсонская ТЭЦ» передана в управление НАК «Нафтогаз Украины».

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Агро

"Укрспирт" не будет приватизирован - Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", принятый Верховной Радой 11 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, целью принятия этого закона было предотвращение отчуждения Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" из государственной собственности путем включения его в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

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АМК обязал снизить цены на сахар

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал субъектов хозяйствования, которые работают на рынке сахара, привести оптово-отпускные и розничные цены к экономически обоснованному уровню.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, требования охватили 8 групп сахарных заводов, 11 производителей сахара, которые не интегрированы в группы, 9 больших оптовых поставщиков и 8 крупнейших торговых сетей.

В частности, требования выдвинуты к 25 сахарным заводам, которые входят в группы: ООО «Мрия-цукровий холдинг», ООО «Фирма «Астарта-Киев», ОАО «Сахарный союз «Укррос», ЗАО «Компания «Райз», ООО «Панда», ООО «Подільскі цукроварні”, ЗАО «Западная компания «Дакор» и ООО «НПФ «Синтал Д»; к производителям: ООО «Продовольственная компания «Зоря Поділля», ЗАО “Продовольственная компания “Поділля”, ООО «Агрокомплекс «Зеленая долина», ЗАО «Юзефо-николаевская АПК», ООО «Краевид», ООО «Призма-14», ЗАО «Александрийский сахарный завод», ЗАО «Новомиргородский сахар», ООО «УК.АЗ.-Дружба», ОАО «Теофипольский сахарный завод» и ООО «Старокостянтинівцукор»; к оптовым торговцам: ООО «Производственное объединение «Эксим-продукт», ОАО «Торгово-промышленная компания «Укррос», ООО «Компания «Цукор», ООО «Укртримекс», ЗАО «Компания «Райз», ООО «Консент-2007», ООО «Юмекс», ООО «Трио» и ООО «Фирма «Астарта-Киев», а также к торговым сетям: ООО «Фудмаркет», ООО «ЭККО», ООО «Метро Кэш энд Керри – Украина», ЗАО «Фуршет», ООО «Ашан Украина», торгово-промышленная корпорация Fozzy Group, ООО «ПАККО-холдинг» и ООО «Адвентис».

Участники рынка должны способствовать заключению прямых контрактов на реализацию сахара с торговыми сетями и воздерживаться от экономически необоснованного повышения цен на товар.

При этом комитет предупредил торговые сети о недопустимости увеличения уровня торговой надбавки и создания дефицита весового сахара через полный переход на реализацию фасованного сахара.

В комитете отметили, что с сентября по декабрь 2010 года цены на сахар выросли на 17,1%. По результатам анализа прогнозного баланса спроса и предложения нового маркетингового года установлено, что объем внутреннего потребления сахара не вырос, а остался на уровне предыдущего 2009-2010 маркетингового года (1840 тыс. тонн). Кроме того, период с сентября по декабрь включительно не является периодом сезонного роста цен на сахар.

Вместе с тем, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, остатки сахара, который является собственностью заводов (без учета сахара, находящегося на хранении), являются значительными. «Следовательно, анализ экономической ситуации на рынке свидетельствует об отсутствии объективных оснований для существенного повышения цен на сахар», – говорится в сообщении АМК.

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Рада отменила норму о лицензировании оптовой торговли сахаром

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в статью 3 Закона Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара” относительно лицензирования оптовой торговли сахаром”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данное решение проголосовали 226 из 421 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено исключить из статьи 3 “Государственное регулирование реализации сахара” положение о том, что в пределах квоты "А" по заявкам предприятий, которые занимаются оптовой торговлей сахаром, уполномоченным Кабинетом министров Украины органом выдаются специальные разрешения (лицензии) на реализацию сахара на рынке Украины с учетом квартальных и месячных объемов.

Кроме того, из этой статьи исключается норма о том, что оптовая торговля сахаром на внутреннем рынке Украины осуществляется субъектами предпринимательской деятельности при наличии у них специального разрешения (лицензии). Количество лицензий на осуществление оптовой торговли сахаром не ограничивается.

Также из статьи 3 исключается положение о том, что субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют розничную торговлю сахаром, имеют право получать предназначенный для реализации сахар исключительно от лиц, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление оптовой торговли сахаром.

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Транспорт/Связь

Киев изучает выводы международных специалистов о строительстве тоннеля под Днепром

Киев изучает технико-экономическое обоснование строительства тоннеля под Днепром, сделанное международными специалистами. После изучения этих материалов будет принято решение о целесообразности реализации проекта.

Об этом генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгий ГЛИНСКИЙ сообщил в интервью, опубликованном на веб-портале «Киев.Комментарии».

Отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект по строительству туннеля под Днепром, он сказал: «Мы взяли у Европейского банка грант в 216 тысяч евро и провели международный тендер, наняли консультантов, которые сделали технико-экономическое обоснование. Они дали рекомендации в отношении того, насколько это будет эффективно, какая окупаемость этого проекта будет и какая эффективность будет для Киева. Сейчас эти выводы рассматриваются, и я думаю, что будет принято решение, объявлен инвестиционный конкурс на определение инвестора, который будет строить этот туннель».

Г.ГЛИНСКИЙ отметил, что, согласно предварительным выводам экспертов, если этот туннель будет построен и будет введена плата за проезд, то затраты города окупятся только на 20%.

«Остальное – нужно предусматривать из бюджета. Это достаточно дорогостоящий проект. Так, это невыгодно, но в целом, если посчитать, уменьшается нагрузка транспорта и в целом для Киева это выгодно», - убежден руководитель корпорации.

Как сообщал УНИАН, по решению Киевсовета от 2007 года о программе строительства и реконструкции дорожно-транспортных объектов столицы, автомобильный тоннель от площади Победы до станции метро “Левобережная” планируется построить до 2013 г.

Согласно документу, начать строительные работы планировалось в мае 2009 г. Ориентировочная стоимость строительства - 2,5 млрд. грн.

В апреле 2010 года и.о. начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ сообщил, что Концепция нового Генерального плана развития Киева предусматривает строительство в столице ряда транспортных тоннелей. По его словам, они будут выполнять функции как тоннелей, уводящих транспорт из центральной части города, функции тоннелей-дублеров под проезжей частью существующих дорог, и функции транспортных переходов под существующими водными преградами на севере и на юге города Киева.

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Международные отношения

В Варшаве сегодня начинается X Экономический форум “Украина-Польша”

Варшава. Сегодня в Варшаве начинает работу двухдневный X Экономический форум “Украина-Польша”, в котором примут участие главы Украинского и Польского государств Виктор ЯНУКОВИЧ и Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, перед началом экономического форума в Варшаве также состоится Польско-украинский форум самоуправления, на котором представители польской власти поделятся с украинцами опытом проведения административных реформ.

Форум самоуправления откроют вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ и министр внутренних дел Польши Ежи МИЛЛЕР, а экономический форум завтра, 4 февраля, своими выступлениями завершат В.ЯНУКОВИЧ и Б.КОМОРОВСКИЙ.

По данным организаторов, в работе форумов примут участие украинские и польские политики, предприниматели, а также представители центральной и местных органов власти. В частности, среди них будут губернаторы Львовской области Михаил ЦЫМБАЛЮК, Киевской - Анатолий ПРИСЯЖНЮК, Донецкой и Днепропетровской областей - Анатолий БЛИЗНЮК и Александр ВИЛКУЛ.

Участники экономического форума обсудят сотрудничество стран в сферах туризма, торговли, энергетической отрасли, взаимных инвестициях, в строительстве объектов инфраструктуры, а также роль органов местного самоуправления в поддержке экономического сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ начал двухдневный официальный визит в Польшу.

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Завтра в Украине ожидается мокрый снег с дождем

Завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег с дождем, только в южной части без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге, востоке и в Карпатах до 10° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Прикарпатье и юге Крыма 1-6° тепла.

В Киевской области в пятницу ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.