Президенты Украины и Польши подписали Дорожную карту сотрудничества на 2011-2012 годы
14:58, 03 февраля 2011Разное
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Президенты Украины и Польши Виктор ЯНУКОВИЧ и Бронислав КОМОРОВСКИЙ подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 годы.
Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Варшаве в рамках государственного визита Президента Украины в Польшу.
Также в рамках визита соответствующие члены официальных делегаций подписали Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и руководству национальными проектами и Польским агентством информации и иностранных инвестиций.
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