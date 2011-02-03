Янукович подписал изменения в Конституцию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” о проведении очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, данным законом устанавливается 5-летний срок пребывания на должностях Президента Украины, народных депутатов и депутатов местных органов самоуправления и председателей местных органов власти.

Кроме того, «заполняется правовой пробел относительно сроков прекращения полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, поселкового и сельского советов, городских, поселковых и сельских председателей», - добавил А.МАРТЫНЮК.

По его словам, все они будут иметь 5-летний срок полномочий «только при условии избрания на очередных выборах».

«Все, кто будут избраны на внеочередных выборах, все равно во время очередных выборов будут переизбираться», - сказал он.

А.МАРТЫНЮК также отметил, что законом меняются сроки проведения выборов. Предусмотрено, что выборы в парламент, вместо последнего воскресенья марта четвертого года полномочий ВР, будут проводиться в последнее воскресенье октября пятого года ее полномочий.

Он добавил, что очередные выборы Президента Украины, вместо последнего воскресенья октября, будут проводиться в последнее воскресенье марта 5-го года его полномочий.

По словам вице-спикера, выборы в Верховную Раду АР Крым, местные советы и председателей местных советов будут проводиться в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что данным законом определены даты очередных выборов народных депутатов Украины – последнее воскресенье октября 2012 года и Президента Украины – последнее воскресенье марта 2015 года.