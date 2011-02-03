Главное на 3 февраля (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины вынес на обсуждение норму о запрете досрочного изъятия срочных банковских депозитов.

Соответствующие инициативы обнародованы на сайте регулятора.

«С целью урегулирования проблемы возврата банковских депозитов «по первому требованию», а именно – определения конкретных сроков выполнения банком своих обязательств возврата вклада и создания правовых условий для снижения рисков банка в случае досрочного расторжения срочного депозитного договора Национальным банком Украины с участием банковских ассоциаций прорабатываются соответствующие предложения», – говорится в сообщении НБУ.

На рассмотрение и обсуждение выносится вариант полного запрета досрочного снятия срочных вкладов. Предлагается разрешить возвращение вкладов исключительно в срок, определенный договором, или в случае наступления непредвиденных ситуаций, требующих от вкладчика срочных денежных расходов (оплата лечения, возмещение имущественного ущерба, обеспечение защиты в суде и т.п.).

Также на обсуждение выносится еще один вариант, согласно которому предлагается установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, оговоренного договором срочного вклада, банк осуществляет выплату в срок до 30 дней с момента обращения.

В соответствии со вторым вариантом Нацбанк обнародовал возможное изменение в законодательном порядке статьи 1060 («Виды банковских вкладов») Гражданского кодекса Украины.

Кроме того, НБУ предлагает установить норму, согласно которой «по договору вклада по требованию банк обязан выдать вклад в течение 3 рабочих дней с момента обращения вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на иных условиях возврата, установленных договором».

Данное обсуждение в Национальном банке объясняют тем, что увеличение объемов банковского кредитования зависит в первую очередь от наличия у банков свободных кредитных ресурсов. Аккумулируя большие объемы финансовых ресурсов, банки имеют возможность направлять их на операционную или инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов, а также удовлетворять текущие или долгосрочные потребности своих клиентов. Главными продуктами и услугами на финансовом рынке, предоставляемыми банками, является кредитование субъектов различных секторов экономики.

Однако, подчеркивают в НБУ, действующее законодательство не только не стимулирует развитие рынка долгосрочных кредитов, но и, наоборот, создает условия, при которых банкам экономически выгодно осуществлять краткосрочное кредитование.

Так, ч. 2 статьи 1060 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что независимо от вида вклада банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика (условие договора об отказе от права на получение вклада по первому требованию является ничтожным).

«Наличие в гражданском законодательстве нормы, которая предоставляет вкладчику право в любое время расторгнуть договор и забрать свой банковский вклад, не дает банку уверенности в том, что привлеченные им средства будут находиться в его распоряжении, а следовательно, в банке существуют большие риски при финансировании долгосрочных инвестиционных проектов. Таким образом, законодательство фактически не стимулирует выдачу банками долгосрочных кредитов», – подчеркивают в Нацбанке.

В то же время, на данный момент для банков не установлен срок, в который они должны обеспечить выдачу вклада «по первому требованию», и, соответственно, право вкладчиков на получение средств «по первому требованию» остается определенным образом декларативной нормой, констатируют в НБУ.

ООО «Украинская экспертная группа» - оценщик госпакета акций частного акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в размере 61,58% - увеличило стоимость пакета с 250 до 270 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава Фонда государственого имущества Александр РЯБЧЕНКО сегодня в ходе внеочередного заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Согласно первой оценке, стоимость пакета акций составляла 250 млн. грн, в результате пересмотра увеличена до 270 млн. грн. «Украинская экспертная группа» в качестве оценщика предоставила первую оценку, где предлагалось выставить на продажу МАУ за 250 млн грн. Эта оценка была некачественной, поэтому в результате повторной оценки предложена сумма в размере 270 млн грн.», - пояснил А.РЯБЧЕНКО.

Он также сообщил, что результаты переоценки ФГИ получил 2 дня назад и для их анализа потребуется приблизительно неделя.

«Не могу вам сказать, будет ли он (результат переоценки – УНИАН) принят или отправлен на повторную доработку. Пока об этом говорить рано. После того, как оценка будет доработана, принята и утверждена, тогда будут проведены следующие действия по приватизации. Фонд, как акционер, должен будет всем акционерам общества предложить использовать свое преимущественное право на приобретение этих акций. Если они будут выкупать, то с ними будут заключаться договора по продажи, если они от выкупа откажутся, то фонд выставит эти акции на аукционную торговлю, и будет объявлен конкурс с элементами аукциона», - сообщил А.РЯБЧЕНКО.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики разрешила АК «Киевэнерго», ОАО «Харьковоблэнерго», ОАО «Львовоблэнерго» и ОАО «Донецкоблэнерго» привлекать кредиты для строительства объектов электроэнергетики в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, которые впоследствии будут возвращаться за счет средств, закладываемых в тарифы указанных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на заседании.

В частности, регулятор утвердил порядок финансирования таких проектов за счет кредитных средств, согласно которому основная часть тела кредитов, а также проценты по ним, возвращаются за счет тарифов облэнерго на передачу/поставку электроэнергии.

При этом регулятор предусмотрел ряд ограничительных условий привлечения облэнерго кредитного ресурса на эти нужды. В частности, срок погашения основной суммы кредита должен составлять не менее 3 лет с момента фактического выполнения проекта, предельный размер эффективной процентной ставки за пользование кредитом должен составлять не более 1,5 учетной ставки НБУ на дату заключения договора.

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность получения кредита траншами, а начало погашения основной суммы - только после фактического завершения реализации проекта.

Также компании должны предоставить регулятору расчет экономического эффекта, ожидаемого вследствие реализации проекта.

Энергетика

Украина 1 февраля 2011 г. получила полноправное членство в Энергетическом содружестве.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что присоединение Украины к Договору об основании Энергетического содружества является важным шагом на пути к созданию в Европе единой стабильной рыночной среды оборота энергопродуктов, а также реальной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, в частности энергетический.

В рамках членства в Энергетическом содружестве Украина будет продолжать повышать эффективность функционирования внутренних рынков, прежде всего рынков электроэнергии и газа, путем введения соответствующего законодательства ЕС. Это будет способствовать установлению долгосрочной финансовой стабильности энергетического сектора и улучшению инвестиционного климата в Украине, будет стимулировать региональную интеграцию и торговлю, будет помогать решению проблем борьбы с изменениями климата и внедрению энергосберегающих технологий

По оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе 2011 года увеличили добычу рядового угля до 6 млн. 537,2 тыс. тонн, что на 9,6%, или 570,3 тыс. тонн, больше, чем за январь 2010 года.

Как сообщили УНИАН в министерстве, добыча коксующегося угля за отчетный период выросла на 1,7%, или 33 тыс. тонн, – до 1 млн. 946,340 тыс. тонн, энергетического угля – на 13,4%, или 540,9 тыс. тонн, – до 4 млн. 590,903 тыс. тонн, по сравнению с январем 2010 года.

Угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе 2011 года увеличили добычу рядового угля на 9,2%, или на 279,8 тыс. тонн, – до 3 млн. 316,8 тыс. тонн. При этом добыча коксующегося угля в госсекторе в январе т.г. сократилась на 16,4%, или 123,8 тыс. тонн, – до 629,521 тыс. тонн, энергетического – увеличилась на 17,7%, или на 403,960 тыс. тонн, – до 2 млн. 687,260 тыс. тонн.

Транспорт и связь

Строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ.

«Вопрос с повестки дня не снимается, но пока что откладывается», - отметил он.

По словам гендиректора «Борисполя», строительство отложено в связи с тем, что пока что не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. «Первое условие китайского банка - гарантии правительства. Вопрос госгарантий на это не решен в госбюджете», - сказал Б.ШАХСУВАРОВ. В то же время, он не исключил, что в этом году к этом вопросу могут вернуться.

Как добавил он, все необходимое со стороны аэропорта было сделано: проработано ТЭО, бизнес-план. При этом он не назвал окончательную цену строительства, поскольку нет окончательного проекта. В то же время, по мнению Б.ШАХСУВАРОВА, стоимость может составлять 200 млн. долл. «Мое мнение - 200 млн. долл. В том варианте, который нас устраивает», - сказал он. По его словам, к примеру, что касается ТЭО, то там внесено слишком много объектов для строительства железнодорожной ветки, включая вокзалы и т. п.

Согласно ежемесячному обзору вирусной активности, проводимому специалистами "Лаборатории Касперского", январь 2011 года был отмечен ростом количества мошеннических схем, применяемых

злоумышленниками. При этом ключевым элементом большинства схем работы кибермошенников стали SMS-сообщения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Так, на ряде сайтов пользователям предлагалась возможность обновить популярный браузер Internet Explorer, однако процесс "установки" неожиданно завершался необходимостью "активировать" ПО с помощью SMS-сообщения, отправленного на указанный премиум-номер. В обмен на определенную сумму, потраченную на SMS, пользователь получал ссылку на официальный ресурс, с которого Internet Explorer 8 распространяется совершенно бесплатно.

Похожую схему использовали с помощью SMS и мошенники, которые пытались заработать на «распространении продуктов «Лаборатории Касперского»: на сайте, название которого отличалось от kaspersky.ru всего на одну букву, пользователям предлагалось скачать "новогодний подарок" - бесплатный Kaspersky Internet Security 2011. Однако вместо подарка в систему попадал зловред, который перезагружал компьютер и после этого показывал "счастливчику" сообщение о выигрыше телефона Samsung Galaxy S. Для получения "приза" требовалось отправить SMS-сообщение, которое, естественно, оказывалось платным.

Кроме того, часто в январе жертвами злоумышленников становились владельцы мобильных телефонов. Пройдя по полученной в SMS-сообщении ссылке на "виртуальную открытку", пользователь активировал троянскую программу, которая отправляла SMS на номер, используемый оператором связи для перевода денег с одного счета на другой. В результате подобной операции пользователь лишался части средств на своем счете.

Также атаки через Twitter, ставшие популярными в декабре 2010 года, не потеряли свою актуальность и в начале этого года: за ссылками, укороченными при помощи сервиса goo.gl, скрывались фальшивые антивирусы, предлагающие пользователю заплатить за удаление "найденных" вредоносных программ.

(УНИАН)