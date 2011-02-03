Анонс на 4 февраля

* Ежегодное собрание участников Оптового рынка электроэнергии.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Предприниматели разработали свой проект упрощенной системы налогообложения". Руководители объединений предпринимателей в регионах, инициировавшие и организовавшие акции протеста против Налогового кодекса, подготовили свою редакцию проекта закона об упрощенной системе налогообложения. Региональные объединения предпринимателей, создавшие Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця», предлагают всем органам власти ту упрощенную систему, которая сохранит малый и средний бизнес, а также сформирует дифференцированную систему уплаты единого налога в зависимости от доходов предпринимателей. Участники: О.Продан, председатель ОО «ВО предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця»; Е.Герасимчук, председатель Николаевского облпросоюза малого и среднего бизнеса «Єднання»; В.Андреев, член Правления ОО «ВО предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця»; О.Ракова, председатель Черкасского городского профсоюза "Солидарность"; Н.Лепешкин, председатель Ассоциации "Предприниматели рынков г.Миргорода" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской на тему: «Средний и малый бизнес как платформа выхода из кризиса украинской экономики».

* Круглый стол на тему: "Формирование гармоничной транспортной системы Украины". Приглашены: Виктор Черный, заместитель ген.директора "Укрзалізниці"; Валентин Касапчук, ген.директор АСК "Укрречфлот"; Нина Колесникова, проректор по научно-педагогической работе Государственного экономико-технологического университета транспорта; Наталия Сисенко, старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций; Дмитрий Пидтуркин, независимый эксперт; Александр Арбузов, независимый эксперт.

* Круглый стол на тему: «Средний и малый бизнес как платформа выхода из кризиса украинской экономики». Организатор - Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства .

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