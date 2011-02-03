Курс НБУ на 04.02.11
21:37, 03 февраля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 04.02.11100 USD – 794.3700 (3 февраля – 794.1700)100 EUR – 1091.8616 (3 февраля – 1096.1929)10 RUR – 2.7066 (3 февраля – 2.6992) Учетные курсы банковских металлов на 04.02.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-105849.80 (3 февраля-106180.53)961 XAG 10 Серебро-2248.07 (3 февраля-2245.12)962XPT10Платина-145051.96(3 февраля-145333.11)964XPD10Палладий-64264.53 (3 февраля-65360.19)
Официальный курс НБУ на 04.02.11
100 USD – 794.3700 (3 февраля – 794.1700)
100 EUR – 1091.8616 (3 февраля – 1096.1929)
10 RUR – 2.7066 (3 февраля – 2.6992)
Учетные курсы банковских металлов на 04.02.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-105849.80 (3 февраля-106180.53)
961 XAG 10 Серебро-2248.07 (3 февраля-2245.12)
962XPT10Платина-145051.96(3 февраля-145333.11)
964XPD10Палладий-64264.53 (3 февраля-65360.19)
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