ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Беспорядки в Египте могут обвалить рынок нефти», в котором пишет - нефть дорожает на фоне опасений, что усилившиеся беспорядки в Египте вызовут перебои с поставками. Сохраняется риск распространения «тунисского вируса» на другие страны Ближнего Востока. ОПЕК может не справиться с взлетом цен…

http://delo.ua/world/besporjadki-v-egipte-mogut-obva-151509/

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Также «Дело» публикует материал «ТОП-10 самых востребованных профессий по итогам января», в котором пишет – в январе 2011 года наиболее дефицитными на рынке труда были специалисты IT-сферы. Еще одна показательная тенденция – возрос спрос на аудиторов и бухгалтеров…

http://delo.ua/management/top-10-samyh-vostrebovannyh-pr-151526/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Президенты ушли из политики» пишет – вчера в Варшаве состоялись переговоры президентов Украины и Польши Виктора Януковича и Бронислава Коморовского. В распоряжении издания оказался документ, подписанный главами государств по итогам встречи. В нем нет упоминаний о стратегическом партнерстве Украины и Польши и не зафиксированы договоренности о сроках достройки нефтепровода Одесса–Броды–Гданьск. Приоритетом сторон на ближайшие два года будет сотрудничество в сфере евроинтеграции Украины, однако от роли безусловного адвоката Киева в ЕС Варшава, похоже, отказалась…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1578959

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Клиенты выиграли государственный суд» пишет – клиенты банков получили возможность отстаивать свои права в судах общей юрисдикции – вчера Верховная рада исключила из подведомственности третейских судов дела о защите прав потребителей услуг банков и кредитных союзов. Эксперты признают, что решения третейских судов чаще всего принимались в пользу банков и оспорить их было невозможно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1578944

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«Экономические известия» в публикации «Янукович укорачивает поводок для Кабмина» пишут - Президент внес на рассмотрение Рады законопроекты, предусматривающие перераспределение функций между органами исполнительной власти в рамках начатой админреформы. Вступление в силу президентских инициатив, по мнению политологов, приведет к конфликтам среди чиновников и к противостоянию между представленными в Кабмине бизнес-кланами…

http://state.eizvestia.com/full/yanukovich-ukorachivaet-povodok-dlya-kabmina

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Также «Экономические известия» в публикации «Ан-148 догоняют конкуренты» пишут – главный конкурент украинского самолета Ан-148 - российская разработка Sukhoi Superjet 100 получил сертификат типа, что обозначает начало серийного производства машины. Портфель заказов на SSJ уже сейчас превышает план по поставкам Ан-148. Но затруднится ли теперь продвижение самолета «Антонова», зависит от финансирования и маркетинговой политики России по каждому из проектов…

http://markets.eizvestia.com/full/an-148-dogonyayut-konkurenty

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Также «Экономические известия» в публикации «Молоко идет в дефицит» пишут - молока все меньше, оно все дороже. А правительство только усложняет работу рынка. Международные тенденции также не обещают ничего позитивного для отечественной отрасли…

http://markets.eizvestia.com/full/moloko-idet-v-deficit

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«Газета по-киевски» в публикации «Эксклюзив. Богдан Данилишин: «Мою сестру увольняют из Кабмина» пишет – экс-министр экономики и первый политический беженец рассказал изданию, на что он живет в Чехии, где собирается работать и как его положение отразилось на членах семьи…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/04/045121.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Гречневую крупу в столице продают уже по 31 гривне» пишет - киевляне скупают гречку, боясь, что это еще не предел…

http://www.segodnya.ua/news/14219478.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Смена партнера» пишет – Альянс ВР и «Роснефти», объявленный в прошлом месяце, может стать еще крепче. Как стало известно «Ведомостям», «Роснефть» может стать партнером британцев и в их главном российском проекте — ТНК-ВР…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254416/smena_partnera

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Издание «Известия» в публикации «Госбанки пойдут по миру» пишет – судьба Сбербанка и ВТБ расколола российских чиновников. Глава Минфина Алексей Кудрин выступил за их плавную приватизацию, а помощник президента Аркадий Дворкович предложил государству вообще избавиться от контрольных пакетов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151236/

(УНИАН)