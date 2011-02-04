Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 3 апреля

Досрочные президентские выборы в Казахстане назначены на 3 апреля 2011 года, говорится в указе президента республики Нурсултана НАЗАРБАЕВА, опубликованном в пятницу в официальных СМИ.

«Назначить досрочные президентские выборы на 3 апреля 2011 года», - цитирует текст документа РИА «Новости».

Указ о назначении досрочных президентских выборов подписан в пятницу, 4 февраля.

Н.НАЗАРБАЕВ объявил в понедельник о намерении провести досрочные выборы после того, как конституционный совет признал не соответствующим конституции принятый парламентом закон, который предусматривал проведение референдума по продлению полномочий действующего президента до 2020 года вместо выборов в 2012 году.

Инициаторы референдума собрали в поддержку своей инициативы более пяти миллионов подписей казахстанцев. Н.НАЗАРБАЕВ, находящийся у власти уже 20 лет, предложил провести досрочные президентские выборы, несмотря на то, что этим почти на два года сокращается срок его нынешних полномочий.