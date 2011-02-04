Польша хочет строить стратегическое партнерство с Украиной – Коморовский

Польская власть хочет развивать стратегическое партнерство с Украиной.

Как сообщает веб-сайт Президента Польши, об этом глава Польского государства Бронислав КОМОРОВСКИЙ заявил 3 февраля во время торжественного приема в честь первого визита в Польшу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

„Ми идем вместе дорогой, ведущей в общую Европу, которая интегрируется. Хотим строить стратегическое польско-украинское партнерство”, - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

В свою очередь, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверил, что Украина хочет модернизироваться, чтобы в итоге присоединиться к Европейскому Союзу.

Согласно сообщению, во время своего выступления В.ЯНУКОВИЧ отметил важную роль бывшего главы Польского государства Александра КВАСНЕВСКОГО в развитии добрососедских отношений Польши и Украины. Он сказал, что нынешняя украинская и польская власти должны продолжать эту традицию.

„Сейчас строим амбициозную стратегию развития отношений между Польшей и Украиной”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.