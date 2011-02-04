ВР одобрила решение Януковича о направлении миротворцев в Кот-д’Ивуар

Верховная Рада Украины одобрила решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовали 254 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале. Решение поддержали 177 депутатов от Партии регионов, 24 – от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, 20 – от Народной партии и 33 внефракционных депутата. От фракций “БЮТ-Батькивщина” и КПУ не проголосовал ни один из народных депутатов.

Согласно решению, предусматривается направить для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре миротворческий контингент общей численностью до 60 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до трех месяцев.

В состав авиационной группы для предоставления поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре планируется также дополнительно привлечь три боевых вертолета Ми-24.

Кабинет министров Украины должен обеспечить выполнение соответствующего указа главы государства.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д‘Ивуаре".

Справка УНИАН. Совет безопасности ООН и командование сил ООН в Либерии приняли решение усилить присутствие миротворцев в Кот-д’Ивуаре.

4 ноября 2010 года Верховная Рада одобрила решение Президента Украины относительно участия миротворческого контингента Украины в предоставлении оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре.

С 26 ноября украинские военнослужащие из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины Миссии ООН в Либерии обеспечивают оперативную поддержку Миссии ООН – патрулируют с воздуха проблемные территории.

В целом, в Кот-д’Ивуаре задачи Миссии ООН выполняют 23 военнослужащих и 2 вертолета Ми-8 украинской вертолетной группы, которые базируются на территории международного аэропорта в городе Буаке.